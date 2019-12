Pravljica se nadaljuje: Klopp ostaja miren, Rodgers opozarja

Jürgen Klopp je Liverpool spremenil v stroj, ki melje in melje. Pod njegovim vodstvom so rdeči dosegli že 502 zadetka.

Čeprav so Lisjaki obljubljali, da bodo po porazu proti Man Cityju pokazali zobe vodilnim, se to ni zgodilo. Liverpool je na King Power slavil kar 4:0 in izenačil rekordno prednost s sezone 1993/94, ko je tudi Manchester United dan po božiču konkurenci bežal za 13 točk.

Liverpool je na prvih 18 tekmah izgubil le dve točki in vse kaže na to, da bo na Anfield po skoraj 30 letih spet prispela lovorika, ki jo navijači tako dolgo čakajo. "To je bila le še ena tekma proti odlični ekipi. Vse, kar se je po tej tekmi spremenilo, so številke. Bilo je 10 ali 11 razlike, zdaj je 13. Ne razmišljamo o naslovu, niti ga do zdaj še nismo omenjali," pravi trener Liverpoola, Jürgen Klopp.

Bo Liverpool zadržal veliko prednost in po po letu 1991 prišel do angleškega naslova? Daaaa. Allez, allez, allez! 87,18% +

Ne. Drugo leto bo njegovo leto. 6,41% +

Ne vem. 6,41% +

"Nič še ni odločenega, številke niso pomembne"

Nemec meni, da še ni konec. Foto: Reuters "Prednost je res lepa. Še nikoli nobena ekipa ni zapravila take prednosti. Vse to ima v moji glavi negativen pridih, zato smo osredotočeni le na naslednjo tekmo," pojasnjuje Nemec, ki je v štirih letih iz povprečne ekipe naredil stroj, ki melje, in nič ne kaže, da ga lahko kdo zaustavi.

"Pred nami so tekme z Wolves, Sheffieldom, Evertonom, Tottenhamom, Unitedom, kar pomeni, da ni še prav nič odločenega. Naredili bomo vse, da bomo pravi tudi na teh tekmah. Številke niso pomembne," umirja zadevo Klopp.

Rodgers: Vse to se lahko hitro konča Trener Leicestra Brendan Rodgers, ki je bil v sezoni 2013/14 z Liverpoolom blizu angleškega naslova, poudarja, da Liverpool leti na krilih velike samozavesti, ki je v nogometu ključnega pomena. Jamie Vardy, najboljši strelec lige, je bil proti Liverpoolu povsem nemočen. S soigralci niso niti enkrat sprožili v okvir vrat evropskih in svetovnih prvakov. Foto: Reuters "So v izjemnem nizu, a vse to se lahko hitro konča. Po zmagah v ligi prvakov, na klubskem svetovnem prvenstvu ... imajo občutek, da jih nihče ne more premagati, po drugi strani pa imajo izredno močno ekipo. Dejstvo je, da jih bo težko ujeti. Vsi so nas primerjali z njim, a mi vemo, kje nam je mesto. Moji igralci so bili v prvi polovici odlični. Zanje je bila to tekma, iz katere se moramo nekaj naučiti. Videli smo, kako fizično igrajo najmočnejše ekipe," pojasnjuje trener Lisjakov, ki bi jih lahko z zmago nad volkovi danes spet prehitel Man City. Sinjemodri bodo nocoj gostovali pri Wolves.

