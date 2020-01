Mura ujela junaka finala svetovnega prvenstva

Nogometni klub Mura je predstavil prvo letošnjo okrepitev. Napad je okrepil 24-letni črnogorski reprezentant Slaviša Mandić, ki je zaslovel že leta 2015, ko je v finalu svetovnega prvenstva do 20 let povedel Srbijo v vodstvo proti Braziliji, nato pa z ''mladimi orli'' postal svetovni prvak.

Črno-beli so priprave na spomladanski del sezone začeli že v ponedeljek. Odigrali bodo devet pripravljalnih srečanj, odpravili pa se bodo tudi v Turčijo. Cilji Mure so jasni. Želijo zadržati položaj pod vrhom prvenstvene lestvice, v pokalnem tekmovanju pa iti do konca in osvojiti lovoriko. Klubske cilje jim bo poskušal pomagati uresničiti prvi letošnji novinec.

To je 24-letni Črnogorec Staniša Mandić, ki je nazadnje igral v Bosni in Hercegovini, kjer je kot posojen igralec norveškega Sogndala nosil dres mostarskega Zrinjskega. Na 26 tekmah je kot krilni napadalec dosegel štiri zadetke, strokovnemu vodstvu Mure pa je bil všeč, zato so ga pripeljali v Slovenijo in z njim sklenili sodelovanje do konca leta 2012.

''Spremljal sem slovensko prvenstvo. Imam veliko prijateljev, ki igrajo v tej ligi. Spremljal sem nastope Mure. Vem, da je dober in organiziran klub, zato sem se odločil, da se mu pridružim. Spoznal sem trenerja in soigralce, prvi vtisi so zelo pozitivni. Pogoji za delo so dobri. Verjamem, da se bom hitro vklopil in dal vse, kar premorem, za ta klub, da skupaj napravimo čim boljši rezultat,'' je povedal črnogorski reprezentant po prihodu v Mursko Soboto, kjer pod vodstvom Anteja Šimundže že trenira z novopečenimi soigralci.

Mura se bo v prvem spomladanskem nastopu 22. februarja pomerila z Domžalami, na lestvici pa zaseda peto mesto. V polfinalu pokala Slovenija jo čaka Aluminij.

Srbijo popeljal v vodstvo, nato osvojil zlato

V finalu SP do 20 let je zatresel mrežo Brazilije. Foto: Guliver/Getty Images Mandić je leta 2015 postal svetovni prvak. Z reprezentanco Srbije do 20 let je osvojil svetovno prvenstvo, ki se je igralo na Novi Zelandiji. Mandić je postal eden izmed junakov finala, saj je povedel Srbijo v vodstvo v 70. minuti. Prednost ni trajala dolgo, saj je Andreas Pereira, igralec Manchester Uniteda, le tri minute pozneje izenačil na 1:1.

Sledila sta podaljška, v 118. minuti pa je mladim srbskim upom zagotovil nepozabno zmago za veliko lovoriko Nemanja Maksimović, ki je del kariere prebil tudi v Domžalah. Pozneje se je kot rojeni Črnogorec odločil za igranje za člansko črnogorsko reprezentanco, za katero je zbral štiri nastope.