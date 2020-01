Nore številke rekorderja Samirja Handanovića

Samir Handanović je z obranjeno enajstmetrovko najboljšemu strelcu Atalante, Kolumbijcu Luisu Murielu, v 88. minuti izenačil rekord legendarnega Gianluce Pagliuce v številu obranjenih najstrožjih kazni v prvi italijanski ligi. Ta je vedno slovela po sijajnih vratarjih, a več enajstmetrovk od zdajšnjega vratarja milanskega Interja Handanovića v njej ni obranil nihče.

Ker ima pogodbo z Interjem do leta 2021 in glede na formo, ki jo kljub letom kaže, se ni treba bati, da v Milanu ne bi ostal do njenega izteka oziroma še dlje, zato je verjetno le vprašanje, kdaj bo na vrhu te lestvice ostal sam in ali bo nekdanjega dolgoletnega vratarja italijanske reprezentance pahnil v pozabo.

Kdo je Gianluca Pagliuca?

Gianluca Pagliuca v majici Interja Foto: Getty Images



Vrsto let je igral v prvi italijanski ligi. V njej je sprva branil za Sampdorio, s katero je igral skupaj s Srečkom Katancem in se v Genovi veselil številnih lovorik. Enkrat, leta 1991, tudi naslova italijanskega prvaka, leto pred tem pa še zmage v pokalu pokalnih zmagovalcev. Pozneje je igral še za milanski Inter, s katerim je leta 1998 zmagal v pokalu Uefa, največ nastopov pa zbral pri Bologni in kariero leta 2007 končal pri Ascoliju.



Gianluca Pagliuca v majici Interja Foto: Getty Images

Danes 53-letni Pagliuca, s katerim si Handanović za zdaj deli mesto na vrhu lestvice vratarjev z največ obranjenimi enajstmetrovkami v italijanski serie A, je nekdanji italijanski vratar, ki se ga najbolj spomnimo po tem, da je vrata Italije branil na svetovnem prvenstvu 1994 v ZDA. Tam so Italijani po enajstmetrovkah izgubili v finalu.

Vrsto let je igral v prvi italijanski ligi. V njej je sprva branil za Sampdorio, s katero je igral skupaj s Srečkom Katancem in se v Genovi veselil številnih lovorik. Enkrat, leta 1991, tudi naslova italijanskega prvaka, leto pred tem pa še zmage v pokalu pokalnih zmagovalcev. Pozneje je igral še za milanski Inter, s katerim je leta 1998 zmagal v pokalu Uefa, največ nastopov pa zbral pri Bologni in kariero leta 2007 končal pri Ascoliju.

Pagliuca je v javnosti sicer že večkrat nahvalil Handanovića in ima o njem zelo dobro mnenje. "Prepričan sem, da bo prej ali slej popravil moj rekord," je o slovenskem vratarju govoril že pred leti. "Je fantastičen vratar. Po mojem mnenju eden od najboljših, če ne celo najboljši na svetu. Vsaj če upoštevamo njegovo formo v daljšem obdobju," je takrat še povedal o njem.

Ustavil je več kot tretjino enajstmetrovk

Edini slovenski nogometaš, ki je postal kapetan evropskega prvaka, je do zdaj v majicah Udineseja, rimskega Lazia, Trevisa in Interja ustavil 24 strelov od 79., ki so jih nasprotnikovi nogometaši proti njegovim vratom usmerili ob najstrožji kazni. Šest teh strelov je zgrešilo vrata, kar pomeni, da je njegov odstotek obranjenih enajstmetrovk v prvi italijanski ligi 30-odstoten.

Enajstmetrovka Luisa Muriela je bila 24. v prvi italijanski ligi, ki jo je obranil. Foto: Getty Images

Še boljši je Handanović, ko beseda nanese na enajstmetrovke, ki jih je do zdaj obranil v vseh tekmovanjih. Od 107 enajstmetrovk je bilo kar 39 takšnih, ob katerih je stal na golovi črti, kar znese neverjetno 36,4-odstotno uspešnost.

Handanović je rekorder italijanske lige tudi, ko beseda nanese na zapored obranjene enajstmetrovke. Ne boste verjeli, ampak dolgoletni slovenski reprezentant je nekoč v prvi italijanski ligi ustavil kar šest strelov z 11 metrov v nizu.

Rekorder zadnjega desetletja in drugi absolutno

Niso pa enajstmetrovke edino, s čimer Handanović v Italiji opozarja nase. Ob koncu lanskega leta, kar je pomenilo tudi konec zadnjega desetletja, so pri vodstvu prve italijanske lige nizali podatke o mejnikih, ki so se v njem zgodili.

Vas zanima, kdo je tuji nogometaš, ki je med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2019 v njej zbral največ nastopov? Seveda, to je Handanović, ki je za Udinese in milanski Inter v tem obdobju zbral 369 nastopov v prvi italijanski ligi. Več od kateregakoli od na stotine tujih nogometašev, ki so se v tem obdobju zvrstili v njej.

Samir Handanović, tujec z največ nastopi v zadnjem desetletju serie A:

Handanović je zelo visoko tudi na absolutni lestvici števila nastopov v najboljši italijanski ligi med tujci. Do zdaj je v njej zbral že 462 tekem, z več nastopi od njega se lahko pohvali le še legendarni Argentinec, ki je pustil neizbrisen pečat prav v majici milanskega Interja, Javier Zanetti.



Na tej lestvici je ob Handanoviću med najboljšo deseterico le še eden, ki je aktiven nogometaš. Brazilski branilec Spala Felipe, ki pa je pri 35 letih in 371 nastopih daleč od vrha in nima realnih možnosti, da bi ga napadel.

Tujci z največ nastopi v prvi italijanski ligi:

615 – Javier Zanetti (Inter Milan)

462 – Samir Handanović (Udinese, Treviso, Lazio, Inter Milan)

446 – Sebastien Frey (Inter Milan, Hellas Verona, Parma, Fiorentina, Genoa)

425 – Goran Pandev (Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genoa)

409 – Marek Hamšik (Brescia, Napoli)

399 – Kurt Hamrin (Juventus, Padova, Fiorentina, Milan, Napoli)

396 – Clarence Seedorf (Sampdoria, Inter Milan, Milan)

383 – Nestor Sensini (Udinese, Parma, Lazio)

381 – David Pizarro (Udinese, Inter Milan, Roma, Fiorentina)

371 – Felipe (Udinese, Fiorentina, Cesena, Parma, Spal)

...

Čeprav ni več rosno mlad, je za njim sijajno leto

Največ nastopov v prvi italijanski ligi je Handanović zbral med vratnicama Interja, že 276. Z dresom Udineseja na sebi je v najboljši italijanski ligi odigral 182 tekem, tri pa pristavil kot član Trevisa in eno kot vratar rimskega Lazia. Obema kluboma so ga Videmčani posodili na začetku svoje zdaj že kar desetletje in pol trajajoče uspešne zgodbe na Apeninskem polotoku.

V prvi italijanski ligi je v majici Udineseja debitiral 15. maja 2005 na tekmi proti Sampdorii. Foto: Getty Images

V tem obdobju se je uveljavil kot eden od najboljših, če ne celo najboljši vratar v italijanskem nogometu. Vsem velikim imenom, ki tam domujejo oziroma so domovala, navkljub.

Ne nazadnje je bil kar trikrat, nazadnje lani, izbran za najboljšega vratarja v ligi, lani pa se je prebil tudi do desetega mesta med najboljšimi vratarji na svetu po izboru France Footballa, ki podeljuje zlato žogo, in bil visoko uvrščen tudi na nekaterih preostalih cenjenih izborih najboljših ob koncu leta.

"Grande, Samir," kot mu pogosto vzklikajo Italijani, lahko za konec še zapišemo ob tem.