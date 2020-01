Handanović v 88. minuti obranil enajstmetrovko in rešil Inter #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sobotnem večernem obračunu dveh slovenskih zvezdnikov, ki nastopata v prvi italijanski ligi, nismo videli zmagovalca. Inter Samirja Handanovića je z 1:1 remiziral proti Atalanti Josipa Iličića. Oba sta igrala vseh 90 minut, junak večera pa je bil izkušeni slovenski vratar, ki je v 88. minuti obranil enajstmetrovko in Milančane rešil pred drugim prvenstvenim porazom v tej sezoni.

Obranjena enajstmetrovka Samirja Handanovića:

Samir Handanovic 🦇 what a penalty save, never doubt the master. pic.twitter.com/E4pxpKb4T8 — InterComps (@CompsInter) January 11, 2020

Lazio je neustavljiv. Rimljani so nanizali že deset zmag in se še bolj utrdili pod vrhom razpredelnice. V soboto so na Olimpicu z zadetkom najboljšega strelca prvenstva Cira Immobileja, ki je dosegel že 20 zadetkov, spravili v slabo voljo Napoli.

Takole se je Zlatan Ibrahimović razveselil zadetka v mreži Cagliarija. Foto: Getty Images

Milan je v gosteh z 2:0 premagal Cagliari Valterja Birse, ki tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro in je obsedel na klopi. Končni izid na Sardiniji je postavil Zlatan Ibrahimović, ki je tako v svojem drugem nastopu prišel do prvega gola po povratku v majico Milana.

V nedeljo slovenski predstavnikov ne bo, bo pa zanimivo v večernem terminu, ko bo Roma gostila Juventus, v ponedeljek pa bi lahko Jasmin Kuritć debitiral za Parmo, ki bo gostila Lecce Žana Majerja.

Italijansko prvenstvo, 19. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci:

20 - Immobile (Lazio)

14 - Lukaku (Inter),

13 - Ronaldo (Juventus),

11 - Joao Pedro (Cagliari),

10 - Martinez (Inter), Muriel (Atalanta),

9 - Belotti (Torino), Iličić (Atalanta),

8 - Berardi, Caputo (oba Sassuolo),

...

2 - Kurtić (Spal) ...