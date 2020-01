Mourinho priznal napako, a ...

Našo rubriko začnimo kar s kontroverznim trenerjem Josejem Mourinhem, ki je s svojo novo predrznostjo mnoge navdušil, drugim pa se seveda še bolj zameril. Na obračunu Tottenham in Southamptona je najbrž tudi jezen zaradi rezultata, svetniki so namreč vodili z 1:0, odkorakal do trenerja domače ekipe in mu za nekaj sekund gledal pod prste.

Mediji po tekmi pisali, da je špijuniral za taktiko, po porazu pa je Portugalec svojem slogu priznal, da je bil le nesramen in da je zasluženo dobil rumeni karton.

"Zaradi nesramnosti sem zasluženo prejel rumeni karton, res pa je, da sem bil nesramen do idiota. Imam razlog za to početje, a dejstvo je, da sem bil nesramen, zato je kazen zaslužena," je po tekmi dejal Mourinho, ki ni želel razkriti podrobnosti pogovora.

Jose Mourinho was booked for spying on the opposition’s tactics sheet. The old Mo is back. 😂



pic.twitter.com/yArcLqt2qD — RCBWS (@RCWBS) January 2, 2020 Mourinho's comment of been rude to an idiot....lolzzz.

Southampton V spur yesterday. pic.twitter.com/oGaUePzeY0 — Collins (@KULLINZM2U) January 3, 2020

Mike Dean, nikoli se ne spremeni

Ostajamo na tekmi med zgoraj omenjenima tekmecema. A naslednji posnetek prihaja iz samega začetka, ko sta se ekipi še fotografirali in rokovali, na igrišču pa se je znašel tudi predstavnik enega od sponzorjev Southamptona. Možakar v sivem plašču se je naprej rokoval s kapetanoma, desnico pa je stisnil tudi glavnemu sodniku Miku Deanu, ki je po rokovanju začudeno pogledal in svojega pomočnika meni nič tebi nič vprašal: "Kdo za vraga je pa to?"

Če ga ne bi poznali, bi dejali, da gre za neotesanost, a Dean velja za mitološko bitje med angleškimi sodniki in mu je že zaradi tega pol oproščeno. Ne samo, da so sodi tekme v premier league, v prostem času je goreč navijač ekipe tretjeligaške angleške ekipe Tranmere, ki pa ji ne gre preveč dobro. Trenutno je na dobri poti, da se po hitrem postopku vrne v četrto ligo.

Ko se Dean spremeni v navijača:

Yes. That is Mike Dean going absolutely NUTS celebrating Tranmere's play-off win over Forest Green 🤣🤣 pic.twitter.com/24Hf4dpLPU — Soccer AM (@SoccerAM) May 14, 2019

Burleska v Saudski Arabiji, nogometaš zrušil sodnika

Al Hilal je v 10. krogi saudskega prvenstva s kar 7:0 razbil Al Adalah. Junak srečanja je bil s tremi zadetki nekdanji napadalec Lyona Bafetimbi Gomis, vseeno pa se je po tekmi govorilo o gostujočem branilcu Assu Mandawu Syu. Ta je v 68. krenil v protinapad, ob tem pa zrušil slovaškega sodnika Ivana Kružilaka, ki je obležal na tleh in začel klicati pomoč. Da se je vse skupaj še bolj zakuhalo, se zanimivo Senegalec po trku ni ustavil in napad nadaljeval, kot da se ni nič zgodilo ter si s tem nakopal dodaten bes domačih igralcev.

Izpolnil obljubo in se razjokal

Nogometaši Monterreyja so osvojili naslov mehiškega prvaka, potem ko so po streljanju enajstmetrovk ugnali ekipo Club America. Po veliki zmagi se je trener novih mehiških prvakov Antonio Mohamed zlomil in se razjokal. Ne zaradi slavja, pač pa zato, ker je izpolnil obljubo, ki jo je dal leta 2006 tragično preminulemu sinu Faridu, velikemu navijaču mehiške zasedbe. Nesreča se je zgodila v času nogometnega svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer bi kmalu brez noge ostal tudi oče Antonio.

"V trenutku se ti lahko spremeni življenje. To se je danes zgodilo. Bolečino v srcu skušam sprostiti, jo preusmeriti v pozitivno energijo," je dejal Mohamed in razkril, da že vse od nesreče v hudi depresiji in razmišlja o upokojitvi. "Vsi smo že doživeli kaj hudega, a pomembno je, da uživamo v življenju in gledamo na stvari pozitivno," je še dodal Turek, kot ga ljubkovalno kličejo v Argentini.

Se decía que si sacabas campeón al @ClubAmerica, la historia no t permitiría lograr otro título nacional con un diferente equipo en la #LigaBBVAMX Pero hoy, Antonio Mohamed rompió ese maleficio sacando campeón a @Rayados. #Rayadosvsamerica#Rayados pic.twitter.com/mtS7pCPKja — Nick Negrini (@NegriniNick) December 30, 2019 🇦🇷 Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he’d return to his son’s favourite team Monterrey one day & win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.



Yesterday he accomplished that promise & burst into tears after the final whistle 😢 pic.twitter.com/TyRrvmHvNh — FutbolBible (@FutbolBible) December 30, 2019 Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he’d return to his son’s favorite team Monterrey one day and win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006.



Yesterday he accomplished that promise and burst into tears after the final whistle. pic.twitter.com/r0hKTMfNqf — Photos of Football (@photosofootball) December 30, 2019

Velika neumnost Hrvata

V angleškem pokalu FA, najstarejšem tekmovanju na svetu, nikoli ni dolgčas, nič drugače ni bilo pretekli konec tedna. Za prav poseben pripetljaj je poskrbel hrvaški nogometaš v dresu Birminghama, Ivan Šunjić. Nekdanji član Dinama, ki je v Zenici rojenega vezista Angležem prodal za kar osem milijonov evrov, je v igro vstopil v 58. minuti, že 98 sekund kasneje pa prejel rdeči karton in zakrivil še rdeči karton.

Neumnost Hrvata modrih na koncu ni stala napredovanja, Birminghamu je z igralcem manj z zadetkom v 90. minuti napredovanje zagotovil francoski napadalec Jeremie Bela.

#Video Recién comienza el 2020 y ya tenemos una de las jugadas INSÓLITAS del año: Ivan Sunjic, del Birmingham, ingresó y en la primera jugada la perdió, hizo un penal y lo echaron. ¡Encima el Blackburn convirtió y puso el 1-1! https://t.co/bMVEE2PdrH — Balón Dividido (@BD_ESPN) January 6, 2020

Noro, bolj se skorajda ne da zgrešiti

Pred dnevi je po družabnih omrežjih začela krožiti fotografija Davida Beckhama, ki jo je leta 1998 objavila britanska revija Four Four Two (442). Ta se je pred več kot 20 leti poigrala in na svoj način predvidela, kako bodo leta 2020 videti nogometni zvezdniki. V oči bode ravno napoved za nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in angleške izbrane vrste, ki so ga ''narisali" dodobra plešastega in brez enega zoba. Realnost je malce drugačna, lahko bi rekli, da se skoraj ne bi mogli bolj zmotiti, a veste, kako pravijo? Motiti se je človeško.

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6 — Ian Walker (@fenlandgent) April 21, 2019 How Four Four Two magazine predicted David Beckham would look in 2020 compared to how he looks today. Must be a slippery slope from here. pic.twitter.com/d7Xn2LDaOS — Football Tweet (@Football__Tweet) April 21, 2019

Ruski mogotec za las ušel smrti

Nekdanji nogometaš Chelseaja Pat Nevin je v intervju škotske različice radia BBC razkril, da je pred leti skoraj ubil lastnika svoje nekdanje ekipe Romana Abramoviča. Ta je se na škotskem otoku Arran vozil s kolesom, ko je upokojeni škotski nogometaš skoraj trčil v nič hudega slutečega Rusa.

"Bilo je pred tekmi leti. Vozil sem po severni strani otoka, kot vsakič, ko sem tam na počitnicah. Pri ostrem ovinku tik pred prihodom v Lochranzo, sem naletel na možakarja na kolesu in se mu izognil v zadnjem trenutku. Če bi ga zadel, bi zagotovo ubil. Kolesar ni bil nihče drug kot Roman Abramovič. Kakšna zgodba bi to bila, če bi ubil Abramoviča ... Še danes ne ve, da sem to bil jaz tisti, ki je vozil," je dejal Nevin.

Ljubitelji Chelseaja se Nevina dobro spominjajo, saj je med letoma 1983 in 1988 odigral blizu 200 nastopov in dosegel 36 golov. Pred povratku v domovino pa je igral tudi za Everton.

Chelsea owner Roman Abramovich 'nearly killed' by Pat Nevin https://t.co/XvrfB4Nndy — Game Yetu (@GameYetu) January 6, 2020 Chelsea legend Pat Nevin narrates how he nearly ran over Roman Abramovich.



More details here👇https://t.co/RJJzaWD6BV pic.twitter.com/EHBp89GEFp — The Blue Stands (@TheBlue_Stands) January 5, 2020

Navijači Malmöja "odžagali" Ibrahimovića

Skrb zbujajoče novice pa prihajajo s Švedske. Navijače njihovega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića je očitno močno razjezila novica, da je Ibrakadabra postal solastnik prvoligaša Hammarby iz Stockholma, rivala nogometnega kluba Malmö, kjer je kontroverzni Šved bosansko-hrvaških korenin začel svojo nogometno kariero.

Vandali so se v znak nestrinjanja z omenjeno potezo, spravili na njegov kip v neposredni bližini stadiona v Malmöju. Več kot 2.5 metra visoki in več kot 500-kilogramski kip je bil sicer že večkrat tarča vandalizma, a tokrat so šli storilci še korak dlje.

Kip, ki ga je švedska nogometna zveza postavila oktobra lani, so kar odžagali. Okrog glave so mu ovili črno majico, na tla pa zapisali ukaz: Odstranite ga in dali jasno vedeti, kaj si mislijo o njem.

38-letni Ibrakadabra je pred kratkim obljubil polletno zvestobo italijanskemu prvoligašu AC Milan, nazadnje pa je igral pri Los Angeles Galaxy v ZDA.

Žena Bolgara pokazala skoraj vse

V med božično-novoletnimi prazniki si je večina nogometašev polnila baterije v najrazličnejših toplih krajih. Izjema ni niti Nikolaj Mihajlov, ki je v Vietnamu počitnikoval s svojo izbranko Nikoleto Lozanovo. O slednji se v Bolgariji piše vsak dan, zato pa skrbi kar sama, saj na njenem Instagramu, ki je sledi že skoraj milijonov oboževalcev, redno objavlja seksi fotografije. Ena žgečlkjivih prihaja tudi z zadnjih počitnic, ko se Nikoleta fotografira brez nedrčka, oprsje pa ji z roko zakriva njen najnoveši izbranec

Nikoleta je bila v preteklosti poročena z nekdanjim nogometašem Man City Valerijem Bojinovim, nekdanja playboyjeva zajčica pa naj bi bila kriva tudi za konec zveze med bolgarskim teniškim igralcem Grigorjem Dimitrovim in Marijo Šarapovo.

Še preostale fotografije Nikolete:

Neymar si je spet dal duška

Neymar pravi, ko so počitnice, so počitnice. Zvezdnik PSG je s svojim prijateljem, profesionalnim surferjem Gabrielom Medino dopustoval v svoji domovini in se, kot kaže posnetek, dodobra sprostil.

Brazilec je vidno opit taval po peščeni plaži, ko sta ga ogovorili družbe željni dekleti. Neymar bi še bil za akcijo, a ga je Medina hitro odvlekel stran in ga rešil morebitnih nevšečnosti. Ne bi bilo prvič, da bi se Neymar znašel v kakšnih težavah.

Zvezdnik PSG je namreč zanje pravi magnet, ne dolgo nazaj ga je neko dekle obtožilo spolnega nadlegovanja, na koncu pa se je izkazalo, da gre za izmišljotino.