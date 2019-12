Pred vami je zadnji letošnji Izbor z družabnih omrežij. V njem tokrat prednjači portugalski super zvezdnik Cristiano Ronaldo, obiskali pa so ga tudi Jose Mourinho z žalostno novico o njegovem psu, Antoine Griezmann s pritožbo nad terminom treninga Barcelone, Hulk z ljubezenskim trikotnikom, ki ga je zakuhal, Eric Cantona z besedami, ki jih je izrekel o Manchester Unitedu in še kdo. Tudi NK Maribor.

Ronaldo presenetil s pričesko, kot je od njega nismo vajeni

Na podelitvi zlate žoge v Parizu ga pred kratkim ni bilo. Jasno, saj ni bil zmagovalec. Pretekli konec tedna pa je Cristiano Ronaldo odpotoval v Dubaj in prejel nagrado Globe Soccer Awards za najboljšega nogometaša leta na svetu. V Združenih arabskih emiratih je poziral v družbi tamkajšnjih bogatih šejkov, nogometni svet pa ni spregledal, da si je v prazničnih dneh očitno omislil novo pričesko. Portugalski super zvezdnik jih sicer menjava pogosto, do zdaj je nosil že najrazličnejše, a takšne, kot je ta, s čopkom, še nikoli ni imel.

S takole pričesko je Cristiano Ronaldo pripotoval v Dubaj:

Deček brez nog je navdušil tudi Ronalda

Ne samo s pričesko in nagrado, ki jo je prejel, Cristiano Ronaldo je v Dubaju nase opozoril s še eno, veliko bolj toplo zgodbo, za katero je poskrbel. Tam se je namreč srečal z desetletnim dečkom iz Kazahstana Alijem Turganbekom, ki se je rodil brez obeh nog in je velik nogometni navdušenec. Pa ne samo to. Z nogometno žogo je tudi zelo vešč, kar je dokazal tudi ob tokratnem žoganju s petkratnim najboljšim nogometašem na svetu.

Podobno je bilo pred časom, ko mu je sanje pomagal uresničiti šestkratni najboljši nogometaš leta na svetu, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta se prav tako spoznala. Zanimivo, še pred tem pa se je fantič, ki je lahko življenjski navdih za vsakegam družil tudi z njegovim slovitim rojakom Diegom Maradono.

Tole pa je video Turganbekomovih zadnjih vragolij, ki jih je na svojem Instagram profilu delil tudi navdušeni Ronaldo. Bravo, CR7!

Poglejte, kakšen mojster je Ali Turganbek:

S fotografijo v družbi Cristiana Ronalda se je pohvalil tudi Ali Turganbek:

V Dubaju je nase opozorila tudi Ronaldova vroča Španka

No, pa smo spet pri Cristianu Ronaldu in Dubaju. No, ne ravno pri njem, ampak pri vroči spremljevalki portugalskega super zvezdnika Georgini Rodriguez, ki je Ronaldu skupaj z njegovimi štirimi otroki delala družbo v Združenih arabskih emiratih.

Ne samo s tem, še veliko bolj je španska modelka, s katero imata tudi enega otroka, nase opozorila z videom, ki ga je v tem času objavila na Instagram, in v njem izzivalno oblečena razkazovala svojo skorajda nago zadnjico.

Poglejte, zakaj ima njen objavljeni video že več kot devet milijonov ogledov:

Invazija čebel prekinila tekmo v Tanzaniji

Prizori, ki so nastali v Tanzaniji, so prejšnji teden zaokrožili po svetu. Zgodilo se je na tekmi tamkajšnjih ekip Young Africans in Iringa United, zgodilo pa se je to, da so tekmo za nekaj minut prekinile – čebele! Roj njih je med tekmo napadel nogometaše obeh ekip, ki so ob tem popadali po tleh in poskrbeli za prizore, ki jih na nogometnih tekmah nismo vajeni. Poglejte, kaj se je dogajalo.

Joseju Mourinhu umrl pes, zaradi katerega je bil aretiran

"Če sem iskren, zelo žalosten, saj mi je umrl pes, ki je bil del moje družine," je angleškega televizijskega novinarja z odgovorom na vprašanje, kakšen je bil njegov božič, presenetil trener Tottenhama Jose Mourinho prejšnjo sredo v intervjuju pred tekmo proti Brightonu.

Londončani, na klop katerih je sloviti Portugalec sedel pred kratkim, so potem zmagali z 2:1 in kdo ve, morda je Mourinho zmago posvetil prav svojemu poginulemu psu. Bolj kot s tem so se angleški mediji po intervjuju, ki je seveda hitro zaokrožil po spletu, zabavali z incidentom iz leta 2007, ko je bil Mourinho aretiran prav zaradi te psičke, jorkširske terierke Leyle.

Takrat, ko je bil Mourinho v svojem tretjem letu prvega obdobja pri Chelseaju, se je zapletel v spor s policisti, ki so njegovega psa, ker naj ne bi imel ustreznih dokumentov, začasno hoteli odpeljati v karanteno. Šlo je celo tako daleč, da so Portugalca aretirali.

No, tole pa je intervju, ki je Otočane zabaval dan po letošnjem božiču:

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 26 December 2019

Pes Joseja Mourinha (tretji z desne):

Jose Mourinho announces death of his pet dog, Leya ▷ Kenya News - https://t.co/MKQQ3XxvpA pic.twitter.com/6Qp6aPeeVj — The Kenyan Digest (@kenyan_digest) 26 December 2019

Bizaren ljubezenski trikotnik. Ženo je zamenjal za 12 let mlajšo nečakinjo.

Se še spomnite Hulka? Nekoč enega najboljših napadalcev v Evropi, ki je blestel v majici Porta in leta 2012, ko smo vsi pričakovali, da bo okrepil kakšnega od največjih evropskih klubov za 40 milijonov evrov presenetljivo prestopil v ruski Zenit? Z nogometnimi predstavami, pa čeprav mu gre tam precej dobro od nog, v Evropi že nekaj časa ne opozarja nase, saj od leta 2016 gole zabija na Kitajskem, a očitno danes 33-letni robustni napadalec s smrtonosnim strelom zabija tudi ob igrišču.

Ravno v teh dneh se je znašel v središču pozornosti brazilske javnosti, saj so na dan pricurljale podrobnosti iz malce bizarnega ljubezenskega trikotnika, ki ga je zakuhal. Letos poleti se je namreč ločil od svoje dolgoletne žene Iran Angele, s katero imata tri otroke, zdaj pa sta zaljubljena skupaj z njeno od nje 12 let mlajšo nečakinjo Camilo, s katero sta si bili, če gre soditi po kupu skupnih fotografij na spletu, nekoč nerazdružljivi. Kako bo po novem, bomo videli, zagotovo pa Hulkovi nekdanji ženi ni lahko in niti njegovi novi ljubezni ne.

"Žal mi je za vse. Če bi lahko izbirala, se to ne bi dogajalo, a življenje se ne odvija vedno po načrtih," je na spletu v sporočilu za Hulkovo nekdanjo ženo, torej svojo teto, zapisala Hulkova nova brhka blondinka.

Tole je nova Hulkova ljubezen:

Parček se že hvali s fotografijami skupne sreče:

Sporočilo za svojo teto, ki ga je na Instagramu ob njuni skupni fotografiji "pustila" nova Hulkova ljubezen:

Legendarni Francoz nasmejal in svoj klub spravil v zadrego

"United ima posebno mesto v mojem srcu, ampak gledanje Uniteda je danes, kot da bi opazovali starčka, ki se želi ljubiti. Trudi se na vso moč, ampak na koncu so vsi razočarani," je o Manchester Unitedu Oleja Gunnarja Solskjaerja povedal nekdanji legendarni nogometaš velikana z Old Trafforda Eric Cantona in pošteno nasmejal.

Nepozabni Francoz, ki je za Manchester United igral med letoma 1992 in 1997, je znan po svojih odmevnih, pogostokrat tudi bizarnih izjavah. Tokrat bizarnosti ni ponudil, a je zato pošteno nasmejal.

Manchester United, z 20 naslovi prvaka najuspešnejši angleški klub, je po dveh zmagah na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah skočil na peto mesto prvenstvene lestvice, prejšnjo sezono pa je končal še mesto nižje. Naslov prvaka so na Old Traffordu nazadnje sicer proslavljali leta 2013.

Takole je nasmejal Eric Cantona:

Cantona:



"United has a special place in my heart, but watching United play today is like making love like an old man ... you do your best, but at the end of the day , everyone is a little disappointed." ♥️😂pic.twitter.com/b6TvcBF5V3 — UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) 24 December 2019

Griezmann se je pritožil nad terminom treninga

Košarkarska Barcelona in Real Madrid sta v nedeljo v španskem prvenstvu odigrala medsebojni derbi, s 83:63 pa so bili boljši Katalonci in tako dobili tokratni košarkarski el clasico, ki pa si ga niso mogli ogledati nogometaši Barcelone. Vsaj vsi med njimi ne.

Medtem ko so nekateri zvezdniki članske ekipe, med njima tudi Lionel Messi in Luis Suarez, v prazničnih dneh dobili nekaj prostih trenutkov, pa to ne velja za preostale. Med njimi tudi Antoina Griezmanna, ki se je javl na Twitterju in se, sicer verjetno bolj v šali kot zares, pritožil, da si tokratnega košarkarskega el clasica ne bo mogel ogledati, ker je moral s soigralci na trening.

Francoz, ki je v Barcelono letos poleti iz Atletico Madrida prišel za 120 milijonov evrov, je na to opozoril kar na objavi na uradnem profilu Barcelone na Twitterju, kjer so Katalonci svoje navijače opozorili, da ne smejo zamuditi prihajajočega spektakularnega košarkarskega obračuna. Griezmann ga, očitno, je. Trening nogometašev Barcelone je bil v nedeljo namreč ob 18. uri, težko pričakovani el clasico pa se je začel pol ure pozneje ...

Zapis Barcelone na Twitterju in odgovor Antoina Griezmanna:

Potegavščina, ki je odjeknila iz San Sebastiana

"Real Sociedad se je z Manchestrom Cityjem dogovoril za posojo Martina Odegaarda v Manchester City po koncu sezone. V klubu bi se radi zahvalili Martinu za profesionalizem in vse, kar je pokazal v klubu in mu želimo v prihodnosti čim bolje. Morali smo se oglasiti, da bi preprečili medijska natolcevanja v nadaljevanju sezone," so na uradnem klubskem profilu na Twitterju zapisali pri Real Sociedadu in šokirali svoje navijače.

Novica o tem, da bodo v San Sebastianu ostali brez super nadarjenega Martina Odegaarda, v preteklosti označenega za najbolj nadarjenega nogometaša vseh časov, je bila veliko presenečenje za ves nogometni svet, a je hitro postalo jasno, da gre samo za potegavščino. Zgodilo se je namreč 28. decembra, kar je v Španiji dan, v kateri se je, tako kot pri nas 1. aprila, "dovoljeno" norčevati in potegovati za nos.

Real Sociedadu je zagotovo uspelo, vseeno pa so nekateri mnenja, da so šli predaleč. Sploh zaradi tega, ker Odegaard, ki spada med najboljše veziste v španski ligi v tej sezoni, sploh ni nogometaš Real Sociedad, ampak je v San Sebastian samo posojen iz Real Madrida, in sicer do junija 2021, a glede na to, kako gre 21-letniku v zadnjem času, v Španiji že nekaj časa krožijo govorice o tem, da se bo na Santiago Bernabeu vrnil že prej …

Takole so si pri Real Sociedadu privoščili svoje navijače (in še pol Evrope):

Mariborska praznična čestitka, ki je nasmejala. Ali pa tudi ne.

Nogometni prvaki iz Maribora so v prazničnih dneh v svet poslali praznično video čestitko, v kateri nastopajo nekateri varovanci Darka Milaniča. Med drugim tudi donedavna nogometaša Olimpije Rok Kronaveter in Nemanja Mitrović. Verjetno ni naključje, da v videu nastopata skupaj, prav tako pa zagotovo ni naključen izbor besed, s katerim sta se v njem predstavila.

"Si si kdaj mislil, da bova kdaj skupaj božič in novo leto v Ljudskem vrtu?" je Kronavetra vprašal Mitrović, ki je bil nekoč kapetan Olimpije. "Za sebe sem si mislil. Za tebe pa zagotovo ne," je izkušenemu branilcu, ki je letos poleti pošteno razjezil navijače Olimpije, odgovoril Kronaveter.

Tole je čestitka NK Maribor: