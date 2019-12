Tudi v minulem tednu se je na nogometnem globusu veliko dogajalo. Odmevale so besede Diega Armanda Marodone, Wande Icardi in Luisa Figa, Zdravko Mamić se je spet zabaval, našli pa smo tudi manj prijetne teme. Nizozemcu Daleyju Blindu so odkrili srčno napako, brazilski nogometaš je pretepel ženo, hud prekršek in pretep v nižjeligaški argentinski ligi ...

Pretepena žena nogometaša zaprosila za pomoč prek Instagrama

Vratar brazilske nogometne ekipe Sao Paola Jean Paulo Fernandes se je s pestmi lotil žene, ki je kmalu po brutalnem napadu s svetom delila, kaj ji je storil neuravnovešeni soprog. "Poglejte, kaj mi je storil Jean. Naj mi nekdo pomaga," je v videu, ki ga je delila s širnim svetom, kričala pretepena Milena Bemfica.

Fernandesa so policisti hitro izsledili in mu odvzeli prostost, medtem ko se je hitro odzval tudi njegov delodajalec. "Nositi dres našega kluba predstavlja tudi vrednote, ki se jim ne bomo nikoli odrekli. Nogometaš je zgled družbi: oblikuje mnenje in vpliva na vedenje drugih, zato se mora zavedati, kaj predstavlja, ne le na terenu, ampak tudi zunaj njega. Sao Paolo močno obsoja nasilje nad ženskami," so svojo odločitev o razdoru pogodbe pojasnili pri brazilskem klubu.

VIDEO: Milena Bemfica, the wife of @SaoPauloFC goalkeeper Jean, posted a video in which she accuses the player of assault, shouting she wants "justice." The attack happened during their vacation in the U.S. On social media, São Paulo fans demand the club fires the goalkeeper. pic.twitter.com/tBsik9ZkMA — The Brazilian Report (@BrazilianReport) December 18, 2019

Prekršek za v zapor

Ljubitelji nogometa so po ogledu posnetka s tekme četrte argentinske lige ostali brez besed. Na nogometnih zelenicah smo videli že marsikaj, a tole vas ne bo pustilo ravnodušnih. V glavni vlogi je Lucas Torres, ki je ob koncu tekme, ko je bilo že jasno, da bo njegova ekipa izgubila z 1:4, namerno z obema podplatoma pokosil nasprotnika in sprožil vsesplošni pretep.

Argentinski mediji so hitro izbrskali, da to ni prvo na pol kriminalno dejanje. Pred tremi leti je udaril sodnika, ki mu je pred tem pokazal rdeči karton.

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) December 18, 2019

Ronaldo ni mogel skriti razočaranja

Cristiano Ronaldo je v Torino prišel za velike denarje, da Juventus popelje na vrh, a Portugalcu ne gre vse po načrtih. V prvi sezoni je stara dama osvojila italijansko prvenstvo in superpokal, v nedeljo pa so slednjega po porazu z 1:3 prepustili Laziu. Ronaldo po porazu ni skrival razočaranja in nemudoma, ko so mu okoli vratu nadeli srebrno odličje, to snel in ga najverjetneje podaril kakšnemu navijaču.

Za nogometnega superzvezdnika štejejo le prva mesta, a kot rečeno je teh pri Juventusu za zdaj bolj malo. Če so v pretekli sezoni Torinčani prevladovali vsaj v ligi, jim v tej velike težave povzroča milanski Inter, čigar član je tudi slovenski vratar Samir Handanović.

Podelitev medalj po porazu v superpokalu:

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019

Kako bi za zdaj lahko opisali Ronaldovo sezono:

Juventus-Lazio Supercup. Cristiano Ronaldo Goals, Assists and best skills pic.twitter.com/AuHyQVmpxS — Irinel Becheanu (@IriBech) December 22, 2019

Figo odločno zanikal romanco z Guardiolo

Legendarni portugalski nogometaš Luis Figo je v pogovoru z revijo ICON zanikal urbano legendo, ki pravi, da sta bila z nekdanjim soigralcem pri Barceloni, Josepom Guardiolo, v preteklosti več kot le prijatelja. "Bil je moj dobri prijatelj in sostanovalec. Vedno mi je pomagal, to je pa tudi vse, jaz imam rad ženske," je povedal Figo, ki je že vrsto let poročen s Helene Svedin, s katero ima tudi tri otroke. Ženo ima tudi Guardiola, in sicer najstniško ljubezen Cristino Serra. Tako kot Figo ima tudi Katalonec tri otroke.

Figo je srečno poročen z manekenko Helene Svedin:

Branilcu Ajaxu odkrili srčno bolezen

Ajax je v soboto obvestil javnost, da so pri Daleyju Blindu odkrili srčno napako. Nizozemca je obšla slabost na tekmi lige prvakov proti Valencii, podrobne preiskave pa so pokazale, da je nekaj narobe z njegovim srcem. Gre za vnetje srčne mišice, zato so mu preventivno vstavili nekakšen spodbujevalnik, ki ves čas spremlja ritem bitja srca.

Koliko časa bo nekdanji rdeči vrag, na Old Traffordu je igral med leti 2014-2018, odstoten z igrišč, še ni jasno, a izkušeni branilec je odločen, da se to zgodi v bližnji prihodnosti. Zelo si želi nastopiti na prihajajočem Euru 2020, a vprašanje je, ali bo to mogoče.

"Najpomembnejše je, da se trenutno počutim dobro. Poskušal se bom vrniti v najkrajšem možnem času. Hvala za vsa lepa sporočila in želje, se vidimo kmalu," je po nič kaj dobri novici navijače nagovoril tudi Blind.

Bolj kot na nogometaša spominja na boksarja

Tisti malce slabši poznavalci nogometa bi ob pogledu na spodnjo fotografijo sklepali, da je to eden izmed boksarjev, a v resnici to ni nihče drug kot nekdanji član velike Barcelone, Adama Traore. Za prvo ekipo Kataloncev je zbral le tri nastope, nato pa odšel v Anglijo, kjer igra že od leta 2015.

Trenutno je član Wolves, ki so v soboto z 2:1 premagali Norwich, eden boljših pri volkovih pa je bil hitronogi Traore, ki po novem ne navdušuje le s hitrostjo, pač pa tudi z izjemno močjo. Mnogi se sprašujejo, kaj mladenič je za zajtrk, upajmo, da nič prepovedanega.

📸 This picture of Adama Traore after Wolves' game yesterday against Norwich is ridiculous. Absolute tank! 💪🏿



Just a reminder that this man has 75 Physicality on FIFA. 😂 pic.twitter.com/JhB9Xs61HV — FutbolBible (@FutbolBible) December 22, 2019

Lepa Wanda priznala: Ko ekipa izgubi, me še pogleda ne

Soproga in zastopnica zvezdnika PSG, Maura Icardija, Wanda, je z intervjujem za italijansko revijo Repubblica delle Donne spet polnila strani številnih medijev. Argentinka je razkrila, da je njen mož pravi profesionalec, zato velikokrat tudi sama potegne črto. "Nikoli ne seksava pred tekmo, le po njej, pa še to le v primeru, če ekipa zmaga. Če ne, me še pogleda ne," je nasvet trenerja Interja Antonia Conteja, da mora nogometaš pri seksu porabiti čim manj energije, s prve roke komentirala Wanda.

V obširnem pogovoru v omenjeni reviji je pogovor nanesel tudi na njene izzivalne fotografije na Instagramu, kjer ne manjka golote. "Mauro je sedem let mlajši, zato sem velikokrat nesamozavestna. A želim biti seksi, zato to pokažem tudi javno. Skrivam se za osebo, ki jo vidite na Instagramu," je povedala brhka 33-letna mamica petih otrok. Tri ima še iz prvega zakona z Maxijem Lopezom.

Navijači Arsenala izgubili živce

Po novem razočaranju nogometašev Arsenala na gostovanju pri Evertonu (0:0) se je začela drama zunaj Goodison Parka, kjer so se gostujoči navijači sprli kar med sabo. Posamezniki so napadli nadvse popularnega voditelja Arsenal Fan TV Robbieja Lyla, ki so ga, vsaj tako pravi, tudi rasistično ozmerjali.

Navijači topničarjev imajo očitno dovolj izražanja iskrenih čustev izbranih navijačev in to so pokazali na nič kaj prijazen način. Kako se bodo snovalci zanimivega kanala na YouTubu odzvali v prihodnje, še ni povsem jasno. Ena stran navijačev Londončanov pa je jasna, da Arsenal Fan TV na tekmah ni več dobrodošla.

"Ni mi všeč, kar sem videl. Le malo je bolj prijaznih in lojalnih ljudi od Robbieja. Razlog, zakaj ima 'oddaja' Arsenal Fan TV vedno negativen pridih, je zgolj zato, ker smo tako slabi. Ne krivite tistih, ki to povejo naglas, ampak lastnike, trenerje, igralce ..." je Lylu v bran stopil tudi znani televizijec in veliki navijač Arsenala Piers Morgan.

Nekdanji šerif zagrebškega Dinama živi svoje sanje

Zdravko Mamić je vnovič uprizoril nov šov, ki je nasmejal celotno našo regijo. Nekdanji glavni operativec pri Dinamu nadvse uživa v Bosni in Hercegovini, kjer se uspešno skriva pred hrvaškimi oblastmi, v bližnjih gostilnah pa večkrat radostno prepeva in živi svoje sanje.

Pred dnevi se je pojavil nov posnetek Mamićevega zabavanja. Brez srajce poje tisto njegovo najljubšo, uspešnico Mitarja Mirića - Ne može nam niko ništa. Vse skupaj je storil tako goreče in glasno, da mu je na koncu zmanjkalo tal pod nogami. Prepričani smo, da vas bo posnetek nasmejal do solz.

Mbappe pokazal svojo veličino in navdušil svet

Kylian Mbappe je že pri svojih 21 letih eden največjih nogometnih zvezdnikov. Navijači ga obožujejo, tako zelo, da so za srečanje z njim tvegati tudi denarno kazen. Ravno to se je zgodilo na sobotni tekmi med PSG in Amiensom Luke Elsnerja, ko je v 90. minuti na igrišče pritekel mladi navijač z Božičkovo kapo in stekel do Mbappeja.

Ta ga je toplo objel in preprečil varnostnikom, da ga na silo zvlečejo z igralne površine. Mladi Francoz se je fantu tudi podpisal v beležnico, ki jo je skrival pod bundo in poskrbel, da mladenič tega večera ne bo nikoli pozabil. Najbrž ne samo zaradi srečanja s svojim junakom, pač pa tudi zaradi položnice, ki je, ali še bo, romala na naslov njegovih staršev.

Mbappe je pri zmagi nad Elsnerjevo četo dosegel dva zadetka in bil prvi junak visoke zmage s 4:1.

Bizaren intervju Maradone

Diego Armando Maradona je eden najbolj zanimivih likov v nogometnem svetu. Kot igralec je navduševal na zelenicah, zdaj, ko opravlja delo trenerja pri argentinski ekipi Gimnasia, pa s svojo pojavo, plesi in besedami. V svojem zadnjem intervjuju za argentinski športni kanal TyC Sports je nasmejal širni svet. Spregovoril je o travmatični izkušnji, ko so ga za nekaj dni ugrabili vesoljci in kako in kdaj je izgubil nedolžnost.

Na vprašanje, ali verjame v vesoljce in neznane leteče predmete, je odgovori: "Nekoč, resda po nekaj popitih kozarčkih preveč, sem bil pogrešan tri dni. Ko sem prišel domov, sem povedal, da so me ugrabili vesoljci. 'Ugrabili so me, več ne morem povedati,' sem razlagal," je svojo izkušnjo z zunajzemeljskimi bitji pojasnil legendarni Argentinec.

Morda vam je smešno, a tudi v Sloveniji smo pred leti dobili ''dokaz", da vesoljci obstajajo:

V nadaljevanju enega najbolj bizarnih intervjujev je spregovoril tudi o tem, kdaj in kako je izgubil nedolžnost. "Imel sem 13 let. Zgodilo se je v kleti s starejšo žensko, bil sem na vrhu, ona pa je medtem brala časopis," je mirno povedal.

Maradona claims he was abducted by a UFO and lost his virginity at 13https://t.co/xqsw8JXiq5 — talkSPORT (@talkSPORT) December 20, 2019

Ole: Pogba je bolan. Francoz: ...

Navijači Manchester Uniteda izgubljajo živce. Prvi zvezdnik rdečih vragov Paul Pogba več mesecev zaradi poškodbe gležnja ni pomagal ekipi, vseeno pa ga ta ni ovirala pri zasebnih zadevah. Pred tedni je v ZDA igral košarko, pred dnevi pa je brez kakršnihkoli težav plesal na bratovi poročni zabavi.

Videoposnetek plesa bratov Pogba je prišel na splet le dan kasneje, ko je trener United Ole Gunnar Solskjaer na uradni novinarski konferenci dejal, da je Francoz blizu vrnitvi v ekipo, a da se je zadnje dni slabo počutil in se ubadal z boleznijo.

Francoz se je teden dni po tem zapletu (minulo nedeljo) res vrnil v ekipo, v igro je vstopil s klopi, a ni mogel preprečiti novega sramotnega poraza Manchester Uniteda proti Watfordu (0:2).