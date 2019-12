Grozljiv štart Nemca še vedno buri duhove: kako huda bo kazen? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva dneva po hudem prekršku vratarja Schalkeja Alexandra Nübla nad Eintrachtovim Mijatom Gaćinovićem se v nogometnem svetu še vedno govori o tej povsem nesprejemljivi potezi nemškega čuvaja mreže. Nemec se je sicer po veliki neumnosti opravičil in pokesal, a skoraj zagotovo se bo hladil več kot tri tekme, kot je predvidena kazen za neposredni rdeči karton.

Hud incident se je na tekmi med Schalkejem in Eintrachtom zgodil v 66. minuti, ko se je v hiter protinapad izstrelil vezist Mijat Gaćinović, iz vrat pa se je proti žogi napotil tudi vratar Nübel, namesto žoge je v predel prsi v slogu MMA-borcev s podplatom zadel nesrečnega Srba in poskrbel, da je bilo za oba tekme takoj konec. Nemec je prejel rdeči karton, srbski nogometaš pa ob hudih bolečinah ni mogel nadaljevati.

"Zelo mi je žal. Nisem želel zadeti njega, pač pa žogo," je dan po dogodku v pogovoru za Funke Mediengruppe povedal 23-letni vratar, ki je med letoma 2017 in 2019 igral tudi za mlado nemško izbrano vrsto.

Praske po bližnjem srečanju z mladim nemškim vratarjem:

Nübel je dodal, da je poklical Gaćinovića in ga vprašal, kako je z njim: "Povedal mi je, da z rebri ni najbolje, saj so dodobra potolčena in popraskana. A sprejel je moje opravičilo."

Vsi, ki so videli posnetek tega izredno nevarnega štarta, so prepričani, da bo Nemec dolgo premišljeval o tem, kar je storil, a za zdaj epiloga disciplinske komisije nemške bundeslige še ni. "Nisem še razmišljal o tem, ne vem, koliko tekem prepovedi bom dobil. Vse bom sprejel, rad bi še enkrat povedal le to, da tega nisem storil namenoma," je še sklenil Nübel.

Kakšno kazen bi dali nemškemu vratarju? Tri tekme, saj ga res ni zadel namenoma. 42,11% +

Ni ga namenoma? Hitro po nova očala! 0,00% +

Tri tekme kazni so premalo. Za tako neumnost bi se moral hladiti na vsaj desetih tekmah. 31,58% +

Ta fant ne bi smel več igrati nogometa. 26,32% +

Schalke ostaja v boju za prvaka

Kljub igralcu manj je Schalke na koncu zadržal vodstvo z 1:0 in ostaja v boju za prvaka. Za vodilno ekipo RB Leipzig, kjer igra tudi Kevin Kampl, zaostaja le pet točk.

Lestvica nemške bundeslige:

