Noro, žreb LP ni razočaral. Oblak proti Liverpoolu, čakajo nas poslastice!

Eden najbolj nenavadnih žrebov v zgodovini lige prvakov, med 16 najboljših so prvič le predstavniki petih najmočnejših držav (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), je postregel z atraktivnimi pari osmine finala. Za krono se bodo potegovali trije Slovenci. Jan Oblak (Atletico) se bo pomeril z branilcem naslova Liverpoolom, Josip Iličić (Atalanta) z Valencio, Kevin Kampl (RB Leipzig) pa bo skušal izločiti Tottenham.

Pari osmine finala lige prvakov: Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta (Josip Iličić) - Valencia

Atletico Madrid (Jan Oblak) - Liverpool

Chelsea - Bayern München

Lyon - Juventus

Tottenham - RB Leipzig (Kevin Kampl)

Napoli - Barcelona Prve tekme osmine finala bodo 18., 19., 25. in 26. februarja 2020, povratne pa tri tedne pozneje.

V Nyonu je bilo na žrebu osmine finale lige prvakov zanimivo, kot že dolgo ne. Evropski nogometni zveze (Uefa) sta pri plesu kroglic pomagala angleška nogometašica Kelly Smith in turški nogometaš Hamit Altintop, ambasador finala lige pravkov, ki bo 30. maja 2020 v Instanbulu. Poskrbela sta za nič koliko atraktivnih parov, ki bodo plenili pozornost ljubiteljev nogometa od 18. februarja 2020 dalje, ko se bo uradno začel izločilni del najbolj odmevnega klubskega tekmovanja na svetu.

Liverpool želel Oblaka, zdaj ga bo skušal izločiti

Če bo hotel Jan Oblak z Atleticom zaigrati v četrtfinalu lige prvakov, bo moral izločiti aktualnega prvaka. Foto: Reuters V igri za evropsko krono vztrajajo trije slovenski legionarji. Največ izkušenj z odmevnimi nastopi v ligi prvakov ima Jan Oblak, ki je pred tremi leti z Atleticom že nastopil v velikem finalu, lani pa je bil najboljši v ligi Europa, nato pa je osvojil še evropski superpokal. Škofjeločan je v prejšnji sezoni v osmini finala lige prvakov izpadel proti Juventusu, tokrat pa mu je žreb za tekmeca namenil malodane najtežjega tekmeca. Los Colchoneros bodo izzvali aktualnega evropskega prvaka, ki v Angliji ruši vse pred seboj in ima pred najbližjim zasledovalce Leicester Cityjem že 10 točk prednosti.

V ligi prvakov je v zahtevni skupini z Napolijem, Salzburgom in Genkom osvojil prvo mesto, preboj med 16 najboljših pa si zagotovil šele v zadnjem krogu, ko je z 2:0 v Mozartovem mestu odpravil avstrijskega prvaka. Ko je Liverpool leta 2018 ostal praznih rok v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu, med vratnicama pa si je preveč napak dovolil Nemec Loris Karius, je angleški velikan razmišljal o novem vratarju. Med najbolj resnimi kandidati se je dolgo izpostavljal tudi Oblak. Škofjeločan je vendarle ostal v španski prestolnici, na Anfield pa je iz Rome prišel Brazilec Becker Alisson.

Z njim so rdeči skoraj nepremagljivi. V veličastnem slogu so osvojili ligo prvakov, v tej sezoni pa so razred zase na Otoku, kjer se jim po treh desetletjih končno nasmiha težko pričakovani državni naslov. V prihodnjih tednih bodo skušali pod vodstvom Jürgena Kloppa postati še svetovni prvaki, nato pa jim bo skušal spomladi idilo pokvariti Atletico. Španski velikan bo najprej gostil rdeče, povratna tekma pa bo na Anfieldu.

Iličiću se je nasmehnila sreča

Josip Iličić je eden najboljših igralcev Atalante. V prejšnji sezoni je bil uvrščen v idealno enajsterico italijanskega prvenstva. Foto: Getty Images Zmagovalci skupin so bili deležni vloge nosilcev, ki jim zagotavlja, da bodo povratno srečanje v osmini finala odigrali pred domačim občinstvom. Tako velevajo pravila žreba, ki jih Uefa upošteva že dolgo, v njih pa je tudi zapisano, da se v osmini finala ne moreta pomeriti kluba, ki sta se srečala že v skupinskem delu. Atalanta, ki je v skupinskem delu poskrbela za čudežni preobrat, v krstno sezono lige prvakov vstopila s tremi zaporednimi porazi, nato pa senzacionalno s sedmimi točkami prehitela Šahtar in zagrebški Dinamo, se bo v osmini finala pomerila z Valencio.

Moštvo iz Bergama, ki igra evropske tekme na kultnem San Siru v Milanu, je imelo srečo pri žrebu. Netopirji ne spadajo med najmočnejše evropske klube v tem trenutku, kar dokazujejo tudi njihovi nastopi v španskem prvenstvu (Valencia je trenutno na 8. mestu). Nekdanji klub Zlatka Zahovića je v skupinskem delu pokvaril načrte Ajaxu in ga prejšnji teden v Amsterdamu spravil v veliko žalost. Zdaj se bo nameril na Atalanto, ki podobno kot RB Leipzig, prvič izkuša nastope v izločilnem delu lige prvakov. Spomladi se bo tako Josip Iličić, ki je zaradi poškodbe mišice izpustil zadnji nastop za modro-črne, za slavo, čast in milijone potegoval proti španskemu klubu.

Kampl, ki se rad spominja Wembleyja, proti Mourinhu

Kevin Kampl si želi v nadaljevanju sezone zlasti večje sreče z zdravjem. Foto: Getty Images Tretji slovenski udeleženec osmine finala lige prvakov bo Kevin Kampl. Nekdanji slovenski reprezentant, ki mu že dalj časa nagaja poškodba gležnja, je z RB Leipzig na vrhu nemškega prvenstva! Odlično mu gre tudi v Evropi, kjer je v skupini z Lyonom, Benfico in Zenitom osvojil prvo mesto, s tem pa si tudi zagotovil možnost domače tekme na povratni tekmi v osmini finala lige prvakov. Bogati nemški klub, ki si je prvič v zgodovini priigral uvrstitev med 16 najboljših v ligi prvakov, se bo pomeril s Tottenhamom.

Evropskemu podprvaku na začetku sezone ni šlo vse po načrtih, zato je prišlo do menjave na trenerskem položaju. Namesto Mauricia Pochettina je vskočil sloviti Jose Mourinho, ob katerem ni nikoli dolgčas. Portugalec je ligo prvakov osvojil tako s Portom kot Interjem, po njegovem prihodu v Londonu pa so se rezultati Tottenhama, pri katerem blesti prvi strelec Harry Kane. bistveno izboljšali. Zanimivo je, da ima Kampl prelepe spomine na Tottenham. Pred tremi leti je odločil zmagovalca v Londonu, takrat je Tottenham zaradi gradnje modernega novega stadiona igral domače tekme še na Wembleyju.

Nosilci (zmagovalci skupin): Liverpool, Manchester City (oba Ang), Barcelona, Valencia (oba Špa), Bayern München, RB Leipzig (oba Nem), Juventus (Ita), PSG (Fra) Nenosilci (drugouvrščeni v skupinah): Atletico Madrid, Real Madrid (oba Špa), Chelsea, Tottenham (oba Ang), Atalanta, Napoli (oba Ita), Borussia Dortmund (Nem), Lyon (Fra)

Zidane ali Guardiola?

Je Manchester City s tem, ko v angleškem prvenstvu za Liverpoolom zaostaja že 14 točk, nakazal, da je vse karte vrgel v ligo prvakov? Foto: Reuters Pa preostali pari? Real Madrid, s 13 naslovi absolutni evropski rekorder, se bo spopadel z Manchester Cityjem, ki želi pod vodstvom Josepa Guardiole in številnih angleških lovorikah končno doseči nekaj več tudi v Evropi. Francoz Zinedine Zidane želi svetu dokazati, da beli baletniki še niso rekli zadnje v boju za evropski naslov in da še vedno spadajo med elito. Real čaka zelo pomembna tekma že v sredo, ko bo v prestavljenem el clasicu gostoval pri Barceloni. S Katalonci si trenutno delijo vrh razpredelnice la lige.

Barcelona, pri kateri navdušuje najboljši igralec na svetu Lionel Messi, bo za razliko od Reala na povratni tekmi osmine finala lige prvakov igrala doma. Gostila bo Neapeljčane, ki so pred dnevi dobili novega trenerja. Carla Ancelottija je zamenjal Gennaro Gattuso in debitiral z bolečim neuspehom, domačim porazom proti Parmi (1:2).

Bayern po maščevanje za leto 2012

Franku Lampardu gre imenitno na trenerskem stolčku Chelseaja. Foto: Reuters PSG, ''nesramno'' bogati francoski prvak, skuša z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopata Kylian Mbappe in Neymar, končno priti na evropski prestol. Še vedno ji je spodletelo, tokrat pa čaka Parižane poseben izziv. Pomerili se bodo z Borussio Dortmund, ki je v skupinskem delu prekrižala načrte Handanovićevemu Interju. To bosta zelo čustveni tekmi zlasti za trenerja PSG Thomasa Tuchla, ki je pred prihodom v Pariz vodil prav rumeno-črne iz Porurja. To bo velik test dokazanih zvezdnikov PSG in mlade zasedbe Borussie, ki jo vodi Švicar Lucien Favre.

Chelsea pod vodstvom Franka Lamparda navdušuje z všečno igro, ki ji dajejo ton številni obetavni igralci. Londončane čaka v osmini finala spopad z enim največjih evropskih velikanov. Bayern München se še odloča, kdo bo postal novi trener. V domačem prvenstvu ni najbolj prepričljiv, čeprav je Poljak Robert Lewandowski v izjemni strelski formi, proti modrim z Otoka pa jih bo vodil poseben motiv, saj navijače Bayerna še vedno peče poraz iz leta 2012, ko je Chelsea po strelih z bele točke postal evropski prvak, v finalu pa sredi Münchna spravil v solze prav Bavarce.

Cristiano Ronaldo in Paulo Dybala se bosta prihodnje leto pomerila z Lyonom. Foto: Reuters

Juventus je v Italiji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Po prihodu Cristiana Ronalda, s 128 zadetki strelskega rekorderja lige prvakov, želi postati najboljši še v Evropi. Žreb mu je namenil Lyon, francoskega predstavnika, ki je pred kratkim izvedel, da bo moral za dalj časa ostati brez nizozemskega zvezdnika Memphisa Depaya. To je velik udarec za francoske leve, ki bodo skušali spomladi presenetiti italijansko zebro.

Superliga ali liga prvakov?

Liverpool si je nastop v osmini finala zagotovil šele v zadnjem krogu, ko je v gosteh premagal Salzburg. Foto: Reuters Tekmovalno sezono 2019/20 je v ligi prvakov začelo 32 klubov, po skupinskem delu pa se je slabša polovica poslovila, tako da v boju za največjo lovoriko, kar si jo je moč zamisliti v klubskem nogometu, vztraja le še 16 udeležencev.

Prvič v zgodovini tekmovanja, na katerega je Uefa zelo ponosna, saj združuje moč, prestiž in zaslužek, se je pripetilo, da bodo v osmini finala nastopili le klubi iz ''petice''. Tako imenovana skupina petih najmočnejših evropskih lig (angleška Premier League, francoska La Ligue, italijanska Serie A, nemška Bundesliga in španska La Liga) je bila v skupinskem delu tako neizprosna do tekmecev, da so se v izločilni del prebili le predstavniki petih držav. Ob tem so se marsikateremu ljubitelju nogometa prikradle v spomin govorice in napovedi o tem, kako najbogatejši klubi v Evropi pripravljajo predlog za ustanovitev elitne superlige, v kateri bi se družili le največji, predstavnikom manjših in finančno manj stabilnih nogometnih držav pa bi bila zaprta vrata.

Atalanta Josipa Iličića se je čudežno, po prvih treh tekmah je bila še brez točk, prebila med 16 najboljših. Foto: Reuters

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin v zadnjih letih vztrajno zatrjuje, da liga prvakov ne bo bistveno odstopala od svoje ideje, kako ponuditi možnost druženja z elito in bajnega zaslužka tudi najboljšim klubom drugih držav. Nekoliko je spremenila tekmovalni ustroj in se prilagodila večjim željam najmočnejših lig po bolj stalni prisotnosti. Tako imajo štiri največje države (Anglija, Italija, Nemčija in Španija) pravico do štirih udeležencev, ki jim ni treba igrati kvalifikacij. V osmino finala so se uvrstili skoraj vsi, brez nje sta iz omenjene druščine ostala le milanski Inter in Bayer Leverkusen, ki pa sta imela smolo pri žrebu, da sta se znašla v skupinah z vsaj še dvema drugima predstavnikoma ''petice''.

Predstavniki držav, ki so znali v zadnjem desetletju mešati štrene najboljšim (izstopale so zlasti Nizozemska, Portugalska, Rusija in Ukrajina), so v tej ostali brez udeležencev v osmini finala. Potegnili so krajšo, s tem pa je že postalo jasno, da bo novi evropski prvak nekdo iz petih najmočnejših evropskih držav. Zadnjič, ko ni bilo tako, je bilo leta 2004. Takrat je bil evropski prvak Porto, ki ga je vodil Jose Mourinho, zdajšnji strateg Tottenhama.