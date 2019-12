Handanović proti evropskim krvnikom NK Maribor

Po žrebu osmine finala lige prvakov so v Nyonu zaplesale še kroglice z udeleženci 1/16 finala evropske lige. V boju za drugo največjo klubsko lovoriko v Evropi vztraja še 32 klubov. Slovenske barve branijo trije legionarji. Samir Handanović (Inter) se bo pomeril z Ludogorcem, ki je letos iz Evrope izločil Maribor, Vid Belec in Roman Bezjak, ki nastopata za Apoel Nikozija, pa se bosta spopadla z Baslom.

Pari 1/16 finala lige Europa: Wolverhampton – Espanyol

Sporting Lizbona – Istanbul Basaksehir

Getafe – Ajax Amsterdam

Bayer Leverkusen – Porto

Köbenhavn – Celtic

APOEL Nikozija (Vid Belec in Roman Bezjak) – Basel

CFR Cluj – Sevilla

Olympiakos Pirej – Arsenal

AZ Alkmaar – LASK Linz

Club Brügge – Manchester United

Ludogorec Razgrad – Inter Milano (Samir Handanović)

Eintracht Frankfurt – Red Bull Salzburg

Šahtar Doneck – Benfica Lizbona

Wolfsburg – Malmö

Roma – Gent

Glasgow Rangers - Braga



Prve tekme bodo odigrane 20., povratne pa 27. februarja. Žreb parov osmine finala bo 28. februarja.

V 1/16 finala lige Europa, kjer je v sezoni 2013/14 nastopil tudi Maribor in poskrbel za zgodovinski uspeh slovenskega nogometa (izpadel je proti poznejšemu prvaku Sevilli), bo nastopilo 32 klubov. 24 si jih je zagotovilo nastop v skupinskem delu, osem pa se jih je pridružilo iz lige prvakov, kjer so tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela prejele tolažilno nagrado in bodo spomladi nastopile v ligi Europa. Med omenjenimi klubi je tudi milanski Inter, ki mu gre s pomočjo kapetana Samirja Handanovića odlično v serie A, v ligi prvakov pa je v "skupini smrti" zaostal za Barcelono in Borussio Dortmund. Žreb je določil, da se bo v 1/16 finala evropske lige udaril z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je bil v tej evropski sezoni usoden za NK Maribor. Handanović bo v leto 2020, kar se tiče evropskih nastopov, vstopil v Razgradu, nato pa skušal na San Siru upravičiti vlogo favorita in nadaljevati boj za lovoriko. Izkušeni ljubljanski vratar še čaka na prvo lovoriko v članski karieri.

V skupinskem delu evropske lige je nastopilo ogromno Slovencev, napredovanje v 1/16 finala pa sta si zagotovila le Vid Belec in Roman Bezjak. Nastopata za ciprskega prvaka Apoel Nikozija, ki se bo čez zimo pripravljal na evropska spopada z Baslom.

Šest nekdanjih evropskih prvakov in rekorderka Sevilla

Ajaxu, ki bi se v prejšnji sezoni skoraj uvrstil v finale lige prvakov, je v tej sezoni spodletelo v skupinskem delu. Foto: Guliver/Getty Images Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov (2020/21), na seznamu zmagovalcev pa se bo pojavilo novo ime, saj je bil v prejšnji sezoni najboljši Chelsea, ki pa bo spomladi nastopil v izločilnem delu lige prvakov.

Med 32 klubi, ki kandidirajo za lovoriko, je kar nekaj nekdanjih evropskih prvakov. To so Ajax, Benfica, Celtic, Inter, Manchester United in Porto. Na delu bo tudi Sevilla, s petimi naslovi rekorderka omenjenega tekmovanja.

Finale bo 27. maja 2020 na severu Poljske v Gdansku.