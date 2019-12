Ples kroglic, kot ga Evropa še ni videla

Ob 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu začel eden najbolj nenavadnih plesov kroglic v zgodovini izločilnih bojev lige prvakov. Med 16 najboljših so se uvrstili zgolj predstavniki petih najmočnejših držav (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), tako da bo žreb poskrbel za številne atraktivne pare. Za evropsko krono se potegujejo še trije Slovenci. To so Jan Oblak (Atletico), Josip Iličić (Atalanta) in Kevin Kampl (RB Leipzig).

Ob 12. uri bo v Nyonu zanimivo, kot že dolgo ne. Žreb bo odredil osem parov osmine finala. Številni bodo zelo atraktivni. Zagotovo ne bo manjkalo derbijev, neposrednih obračunov največjih klubov, kar si jih je moč zamisliti v Evropi.

Kampl nosilec, Oblak in Iličić ne

Jan Oblak se lahko v osmini finala z Atleticom pomeri proti Liverpoolu, Manchester Cityju, Bayernu, RB Leipzigu ali PSG. Foto: Reuters Zmagovalci skupin so deležni vloge nosilcev, ki jim zagotavlja, da bodo povratno srečanje v osmini finala odigrali pred domačim občinstvom. Med njimi je tudi branilec naslova Liverpool, ki trenutno vodi v angleškem prvenstvu. Usoda bi ga lahko v osmini finala združila z vsemi možnimi kandidati, ki ne prihajajo iz Anglije. Tako velevajo pravila žreba, ki jih Uefa upošteva že dolgo, v njih pa je tudi zapisano, da se v osmini finala ne moreta pomeriti kluba, ki sta se srečala že v skupinskem delu.

Rdeči se lahko zaradi tega pomerijo le s petimi možnimi kandidati (odpadeta angleška kluba Chelsea in Tottenham, pa tudi italijanski Napoli, s katerim se je Kloppova četa pomerila v skupini), največji spektakel pa bi predstavljal morebiten dvoboj s katerim izmed madridskih velikanov. Realom ali pa Atleticom, za katerega brani Jan Oblak, in je eden izmed treh slovenskih udeležencev osmine finala lige prvakov. V izločilni del sta se uvrstila tudi Kevin Kampl (RB Leipzig) in Josip Iličić (Atalanta), ki jima v zadnjem času nagaja zdravje.

Nosilci (zmagovalci skupin): Liverpool, Manchester City (oba Ang), Barcelona, Valencia (oba Špa), Bayern München, RB Leipzig (oba Nem), Juventus (Ita), PSG (Fra) Nenosilci (drugouvrščeni v skupinah): Atletico Madrid, Real Madrid (oba Špa), Chelsea, Tottenham (oba Ang), Atalanta, Napoli (oba Ita), Borussia Dortmund (Nem), Lyon (Fra) Prve tekme osmine finala bodo 18., 19., 25. in 26. februarja 2020, povratne pa tri tedne pozneje.

Superliga ali liga prvakov?

Liverpool si je nastop v osmini finala zagotovil šele v zadnjem krogu, ko je v gosteh premagal Salzburg. Foto: Reuters Tekmovalno sezono 2019/20 je v ligi prvakov začelo 32 klubov, po skupinskem delu pa se je slabša polovica poslovila, tako da v boju za največjo lovoriko, kar si jo je moč zamisliti v klubskem nogometu, vztraja le še 16 udeležencev.

Prvič v zgodovini tekmovanja, na katerega je Uefa zelo ponosna, saj združuje moč, prestiž in zaslužek, se je pripetilo, da bodo v osmini finala nastopili le klubi iz ''petice''. Tako imenovana skupina petih najmočnejših evropskih lig (angleška Premier League, francoska La Ligue, italijanska Serie A, nemška Bundesliga in španska La Liga) je bila v skupinskem delu tako neizprosna do tekmecev, da so se v izločilni del prebili le predstavniki petih držav. Ob tem so se marsikateremu ljubitelju nogometa prikradle v spomin govorice in napovedi o tem, kako najbogatejši klubi v Evropi pripravljajo predlog za ustanovitev elitne superlige, v kateri bi se družili le največji, predstavnikom manjših in finančno manj stabilnih nogometnih držav pa bi bila zaprta vrata.

Atalanta Josipa Iličića se je čudežno, po prvih treh tekmah je bila še brez točk, prebila med 16 najboljših. Foto: Reuters

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin v zadnjih letih vztrajno zatrjuje, da liga prvakov ne bo bistveno odstopala od svoje ideje, kako ponuditi možnost druženja z elito in bajnega zaslužka tudi najboljšim klubom drugih držav. Nekoliko je spremenila tekmovalni ustroj in se prilagodila večjim željam najmočnejših lig po bolj stalni prisotnosti. Tako imajo štiri največje države (Anglija, Italija, Nemčija in Španija) pravico do štirih udeležencev, ki jim ni potrebno igrati kvalifikacij. V osmino finala so se uvrstili skoraj vsi, brez nje sta iz omenjene druščine ostala le milanski Inter in Bayer Leverkusen, ki pa sta imela smolo pri žrebu, da sta se znašla v skupinah z vsaj še dvema drugima predstavnikoma ''petice''.

Predstavniki držav, ki so znali v zadnjem desetletju mešati štrene najboljšim (izstopali so zlasti Nizozemska, Portugalska, Rusija in Ukrajina), so v tej ostali brez udeležencev v osmini finala. Potegnili so krajšo, s tem pa je že postalo jasno, da bo novi evropski prvak nekdo iz petih najmočnejših evropskih držav. Zadnjič, ko temu ni bilo, je bilo leta 2004. Takrat je bil evropski prvak Porto, ki ga je vodil Jose Mourinho, zdajšnji strateg Tottenhama.