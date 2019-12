Nova nagrada za Oblaka, ki je komentiral žreb in presenetil

"Zadovoljen sem. Razplet žreba mi je všeč. Vse ekipe, ki so se uvrstile v osmino finala, so odlične. Vsakega je treba premagati, če želiš priti daleč," je le malo za tem, ko je izvedel, da so kroglice na žrebu v Nyonu njemu in soigralcem pri Atleticu Madridu namenile Liverpool, povedalin z besedami presenetil. Evropski prvak, ki je trenutno verjetno najbolj prepričljiva ekipa na svetu in v zahtevni angleški premier lige vodi z desetimi točkami naskoka, je po mnenju mnogih namreč najbolj zahteven nasprotnik, ki bi lahko doletelin njegove varovance.

Jan Oblak na današnji podelitvi v Madridu:



Oblak je žreb prve stopničke izločilnih delov najmočnejše evropske nogometne lige komentiral na podelitvi nagrad španskega športnega časnika Marca v Madridu, kjer je v družbi nekaterih preostalih zvezdnikov španskega nogometa prišel po nagrade za sezono 2018/19.

V njej je slovenski nogometni zvezdnik spet blestel in poskrbel, da je nagrada zamora, ki gre po koncu vsake sezone v roke vratarja z najmanj prejetimi zadetki v najboljši španski ligi, spet pristala pri njem.

V prejšnji sezoni je z Atleticom v ligi prvakov v osmini finala proti Juventusu. V tej sezoni ga na isti stopnički čaka evropski prvak Liverpool. Foto: Getty Images

Četrta v nizu. Odlično mu kaže tudi v lovu na rekordno, peto.

V prejšnji sezoni je prejel 27 zadetkov v 37 nastopih, to pa je bila že njegova četrta sezona v nizu, v kateri se je lahko pohvalil, da je prejel najmanj zadetkov v najboljši španski ligi.

S štirimi nagradami zamora je zdaj skupaj z legendarnim Špancem Santiagom Canizaresem in njegovim rojakom Juanom Acuno na tretjem mestu večne lestvice vratarjev, ki so prejeli to nagrado. Pred njim sta samo še Victor Valdes in Antoni Ramallets, ki sta nagrado prejela petkrat.

Oblaku v lovu na rekordno, peto nagrado v nizu sicer tudi v tej sezoni kaže odlično. V prvih 17 prvenstvenih krogih je prejel le 10 golov, kar je najmanj v ligi. Njegova najbližja zasledovalca sta vratar mestnega tekmeca Real Madrida, Belgijec Thibaut Courtois, in vratar Athletic Bilbaa Unai Simon. Oba sta prejela 12 zadetkov.

Dobitniki nagrade zamora:

5 – Antoni Ramallets (1951/52, 1955/56, 1956/57, 1958/59 in 1959/60) in Victor Valdes (2004/05, 2008/09, 2009/10, 2010/11 in 2011/12)

4 – Jan Oblak (2015/16, 2016/17, 2017/18 in 2018/19), Santiago Canizares (1992/93, 2000/01, 2001/02 in 2003/04) in Juan Acuna (1941/42, 1942/43, 1949/50 in 1950/51)

3 – Ricardo Zamora (1929, 1931/32 in 1932/33), Gregorio Blasco (1929/30, 1933/34 in 1935/36), Jose Vicentre Train (1960/6, 1962/63 in 1963/64), Salvador Sadurni (1968/69, 1973/74 in 1974/75), Luis Arconada (1979/80, 1980/81 in 1981/82) in Juan Carlos Ablanedo (1984/85, 1985/86 in 1989/90).

...

V središču pozornosti spet Lionel Messi

Glavni zvezdnik podelitve v Madridu je bil sicer pred kratkim na nov okronani najboljši nogometaš leta na svetu Lionel Messi, ki je pred sredinim el clasicom, do katerega nestrpno odšteva Španija in z njo ves nogometni svet, v Barcelono odnesel dve nagradi.

Lionel Messi je bil še šestič najboljši strelec prve španske lige. Foto: Getty Images

Šestega Pichichija, ki ga dobi najboljši strelec (v prejšnji sezoni je v španskem prvenstvu zabil 36 golov), prejel pa je tudi nagrado Alfreda Di Stefana za najboljšega posameznika v prvi španski ligi v sezoni 2018/19.