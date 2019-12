V živo: Verbičevi brez evropske pomladi. Bo uspelo Blažiču?

Danes bomo dobili še zadnje udeležence izločilnih bojev lige Europa. Ta podvig sta si z Apoelom že v prejšnjem krogu zagotovila Vid Belec in Roman Bezjak, danes pa se bi jima lahko pridružila še Miha Blažič (Ferencvaroš) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), a moštvu slednjega ni uspelo. Ukrajinci so brez kaznovanega Slovenca doma z 1:1 remizirali z Luganom in ostali brez napredovanja, Blažič s soigralci gostuje pri Ludogorcu.

Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, ki zaradi kartonov ni smel pomagati soigralcem, je z odpisanim Luganom Domna Črnigoja (igral je od 84. minute) le remiziral 1:1. Ukrajinci, ki so izenačujoči zadetek dosegli globoko v sodnikovem podaljšku, so po remiju končali na tretjem mestu in tako ostali brez evropske pomladi. Iz skupine so napredovali nogometaši Köbenhavna in Malma. Švedi so po avtogolu zmagali z 1:0.

Svoj načrt imata tudi madžarski Ferencvaroš in Miha Blažič, ki si napredovanje lahko zagotovita le z zmago v Bolgariji.

Preostali naši so vse možnosti zapravili že v prejšnjem krogu, vseeno pa se bodo želeli od evropske sezone posloviti v slogu in zaslužiti še kakšen evro. CSKA Jake Bijola se tako od Evrope poslavlja v Barceloni pri Espanyolu, Slovan Andraža Šporarja in Kenana Bajrića gosti Brago, St. Etienne in Robert Berić pa se mudita v Nemčiji pri Wolfsburgu.

Arsenal je po zaostanku z 0:2 remiziral s St. Liege (2:2), Manchester United pa se za prvo mesto in boljše izhodišče na Old Traffordu meri z AZ Alkmaarjem.

Kdo si je že zagotovil napredovanje? APOEL, AZ, Basel, Braga, Celtic, Cluj, Espanyol, Eintracht Frankfurt, Gent, Getafe, Köbenhaven, Linz, Malmö, Manchester United, Sevilla, Sporting, Wolfsburg, Wolves,

Najboljši strelci: 5 - Bruno Fernandes (Sporting), Morelos (Glasgow Rangers), Munir (Sevilla)

4 - Boadu (AZ), Keseru (Ludogorec), Sinani (Dudelange), Šporar (Slovan Bratislava)

...

2 - Verbič (Dinamo Kijev)

Liga Europa, skupinski del (5. krog):