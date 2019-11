Belec in Bezjak v izločilnih bojih, Blažič in Verbič še upata, za ostale Slovence konec

Po razburljivem dogajanju v ligi prvakov so na vrsto prišli še ljubitelji klubov, ki nastopajo v ligi Europa. V četrtek je bilo na delu ogromno slovenskih legionarjev. Napredovanje sta si po zmagi v Luksemburgu zagotovila Vid Belec in Roman Bezjak (oba APOEL). V boju za uvrstitev v izločilne boje sta ostala še Miha Blažič (Ferencvaroš) ter Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), ki je pri porazu s 3:4 proti Malmöju vpisal med strelce, ostali Slovenci pa se bodo, to je zdaj že jasno, čez 14 dni poslovili od lige Europa.

APOEL si je po zmagi z 2:0 proti Dudelangeju krog pred koncem skupinskega dela zagotovil napredovanje. Vid Belec je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, drugi predstavnik pri Ciprčanih, Roman Bezjak, pa je tekmo spremljal z rezervne klopi.

Ferencvaroš Mihe Blažiča, ki je odigral celotno srečanje, je globoko v sodnikovem podaljšku ostal brez treh točk proti Espanyolu, a ostaja v boju za napredovanje. V zadnjem krogu se bo za drugo mesto, ki še vodi v osmino finala, udarili z Ludogorcem.

Kljub porazu na Švedskem ostaja v igri za izločilne boje tudi kijevski Dinami Benjamina Verbiča. Nekdanji član Celja je izenačil na 3:3, v sodnikovem dodatku pa je Malmö zadel še enkrat in razžalostil ukrajinske predstavnike.

Konec za peterico

Andraž Šporar si bo skupinski del zapolnil zaradi dobre strelske forme, napredovanja pa ne bo dočakal. Foto: Reuters CSKA Jake Bijola je le remiziral z bolgarskega prvaka, Ludogorcem in dokončno izpadel iz igre za napredovanje med najboljših 32 ekip. Slovenski reprezentant je tekmo začel na klopi, v igro pa je vstopil v 76. minut.

Sanje o napredovanju so se razblinile tudi za Andraža Šporarja in Kenana Bajrića. Njun Slovan je po vodstvu z 1:0, na koncu klonil v Istanbulu in zapravil možnosti za uvrstitev med 32 najboljših. Špoki in Bajrić sta odigrala celotno srečanje.

Usodo s prvi tremi si deli tudi Robert Berić. V sosedskem obračunu med St. Etiennom in Gentom nismo videli zmagovalca (0:0). Slovenski napadalec je v igro vstopil v 80. minuti. Med tistimi, ki se bodo poslovili že po skupinskem delu, pa je tudi Domen Črnigoj, ki pri novem porazu Lugana zaradi poškodbe ni sodeloval.

Nemci poglobili krizo Arsenala, prvi poraz rdečih vragov

V skupini F je bila na sporedu poslastica med Arsenalom in Eintrachtom Frankfurtom. Topničarji so ob polčasu vodili z 1:0, v drugem polčasu pa je v razmaku 10 minut dvakrat v polno zadel Japonec Daiči Kamada in londonskemu ponosu prisolil novo klofuto. Trenerju Arsenala Unaiu Emeryju se je že pred tekmo močno majal stolček, zdaj pa se bodo tresljaji pod njegovo zadnjo platjo še močno okrepili.

V uvodni tekmi dneva je Astana z 2:1 premagala mladince Manchester Uniteda, ki bo zdaj v zadnjem krogu trepetal za prvo mesto v skupini L. Rdeče vrage je v vodstvo popeljal tokratni kapetan Jesse Lingard, ki je zadel prvič po desetih mesecih, v drugem polčasu pa so domači po zaslugi dveh zadetkov prišli do odmevnega skalpa in sploh prvih točk v tem skupinskem delu.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (13)? APOEL, AZ, Basel, Braga, Celtic, Gent, Espanyol, Linz, Manchester United, Sevilla, Sporting, Wolfsburg, Wolves

Najboljši strelci: 5 - Bruno Fernandes (Sporting), Morelos (Glasgow Rangers), Munir (Sevilla)

4 - Boadu (AZ), Keseru (Ludogorec), Sinani (Dudelange), Šporar (Slovan Bratislava)

...

2 - Verbič (Dinamo Kijev)

Liga Europa, skupinski del (5. krog):