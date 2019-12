Priznanje za slovenskega vratarja. Ne boste verjeli, ne gre za Oblaka ali Handanovića.

Apoelu je v četrtek zvečer pred domačimi navijači uspel velik skalp, premagal je Sevillo in si v skupini A, v kateri sta bila že luksemburški Dudelange in azerbajdžanski Qarabag, zagotovil napredovanje v izločilne dele.

Med junaki pomembne zmage Ciprčanov je bil tudi slovenski vratar Vid Belec, ki je poskrbel za štiri obrambe proti Andaluzijcem, sicer petkratnim zmagovalcem tega tekmovanja. Za odlično predstavo je bil zdaj 29-letni Mariborčan nagrajen z lepim priznanjem. Izbrali so ga v najboljšo enajsterico kroga.

Enajsterice skupinskega dela pri ligi Europa še niso razkrili, a prav lahko se zgodi, da se bo v njej, potem ko je to v preteklosti že uspelo zvezdniku kijevskega Dinama Benjaminu Verbiču, spet znašel Slovenec. Andraž Šporar, čigar Slovan iz Bratislave je sicer izpadel, je namreč v šestih nastopih zabil pet golov, prispeval pa tudi dve asistenci.

Belec je na Ciper do konca sezone sicer posojen iz italijanske Sampdorie, za zdaj pa kaže, da se je tam odlično znašel. V 20 nastopih za trenutno četrtouvrščeno moštvo v ciprskem prvenstvu je na kar 11 tekmah ohranil nedotaknjeno mrežo.

Tole je najboljša enajsterica 6. kroga lige Europa:

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope