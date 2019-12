Ronaldo skorajda udaril navijača in razdelil nogometni svet

@the_1_dragon thank you for your hospitality 💪🏽 Od nekdaj sem si želel ogledati eno NBA tekmo. To so bile moje sanje. Ko sem se poleti oglasil na @gogikamp sem Goranu obljubil, da bom prišel navijati zanj v Miami. Goran še enkrat več hvala za gostoljubje. Res si velik človek. Želim ti, da bi se čim prej vrnil na parket in da bi počel to v čemer si tako dober. MT9

