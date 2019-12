Ponedeljek je in čas za priljubljeno rubriko Sportalov izbor z družabnih omrežij. Katerih deset junakov se je v izboru zanimivih (ob)nogometnih dogodkov znašlo tokrat? Namig: (spet) Cristiano Ronaldo, Patrice Evra, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney ... Velikih imen skratka ne manjka. Kaj so storili, da so se znašli v naši družbi?

Če vse to drži ...

Cristiano Ronaldo je prejšnji ponedeljek tako kot Lionel Messi prejel nagrado na najboljšega, a Portugalec "le" tisto za najboljšega v Italiji.

"Ponosen sem, da so me izbrali za najboljšega napadalca v Italiji. Rad bi se zahvalil soigralcem in vsem igralcem, ki so glasovali zame. Po dveh letih, ki sem jih preživel v Italiji, lahko rečem, da je to zelo težka liga. Upam, da bom najboljši tudi prihodnje leto," je na slavnostnem odru povedal 35-letni Portugalec, ki se je raje udeležil slovesnosti v Milanu, kjer je prejel največje priznanje, kot tiste v Parizu, kjer bi čestital večnemu tekmecu Messiju za novo zlato žogo.

Vse bi bilo lepo in prav, če ne bi italijanski novinar Tancredi Palmeri postregel z informacijo, da je Portugalec odlašal z vstopom na gala prireditev v Milanu. Novinar trdi, da vse dokler ni bilo dokončno jasno, da je nagrado prejel prav on. Čakal naj bi kar v svojem avtu. "Neverjetno, Cristiano Ronaldo je čakal v svojem avtomobilu vse do trenutka, ko so ga poklicali na oder," je zapisal italijanski novinar. Le predstavljamo si lahko, kaj bi se zgodilo, če bi namesto njega nagrado prejel kdo drug, najbrž bi Portugalec vžgal avto in se odpeljal proti domu.

Med poškodbo je izgubil plešo

Nogometaš Liverpoola Xherdan Shaqiri se je po dolgotrajni poškodbi vrnil z zadetkom na liverpoolskem derbiju proti Evertonu. Švicarski reprezentant nase ni opozoril le z odlično predstavo, pač pa tudi z novo pričesko.

Nogometaš staršev s Kosova je imel na glavi več las kot v preteklosti, zato so navijači hitro našli razlog za večmesečno bolniško - transplantacija las. Liverpool govoric ni komentiral in jih tudi ne bo, zagotovo pa je resnica, da je Švicar poškodbo izkoristil tudi za lepotni poseg. Zakaj pa ne, najbrž bolj primernega časa res ni.

Shaqiri was 10000% out injured with a hair transplant.. pic.twitter.com/PE3jr70ZFh — LARGE! (@thomaslarge123) December 4, 2019 Dunno what was better Shaqiri’s performance or his new hair transplant pic.twitter.com/pXkoxrKIzh — Stephen Doherty (@stephen7doherty) December 4, 2019 Don’t want to get too woke on everyone but what if Shaqiri’s “injury” was just actually him recovering from a hair transplant? pic.twitter.com/uWO8s3n8PT — Across the Pond (@acrossthepond) December 5, 2019

Giggs ima še vedno rad lepa dekleta

Legendarni nogometaš Manchester United Ryan Giggs, ki je z rdečimi vragi osvojil številne lovorike, je v preteklosti opozoril nase tudi z manj prijetnimi temami. Še posebej je javnost pretresla vest, da je več let na skrivaj spal z bratovo ženo, ob tem pa za nos ni vlekel le brata, pač pa tudi svojo ženo Stacey Cooke, ki mu je rodila dva otroka.

Po vseh pretresih sta se Cookova in Giggs ločila leta 2017, od takrat in vse do zdaj pa se o Valižanovem osebnem življenju ni veliko govorilo. Pred dnevi so britanski mediji vseeno ljudem spet ponudili kost za glodanje. 45-letni valižanski selektor naj bi po novem prijateljeval s postavno, kar 15 let mlajšo manekenko in didžejko Helen Stelling Holt, ki je v Manchestru zelo znana. Tudi navija za rdeče vrage, kar pomeni, da je Giggsy zadel dobitno kombinacijo.

Navijač Riverja se ni pustil motiti in je "povlekel črtico"

Tukaj je že gospod iz Argentine. Posnetek prihaja s tekme med River Platom in Newells Old Boys, ki so jo gostje iz Buenos Airesa dobili s 3:2. A rezultat je ob posnetku, ki se je hitro razširil po družabnih omrežjih, hitro odšel v pozabo.

Zvezda je postal eden izmed navijačev Milijonarjev, ki je kar med tekmo zajel dve žlički belega in ga meni nič tebi spustil skozi nosnico. Možakar se ni niti malo trudil, da bi svoje početje prikril, vse skupaj pa so v prenosu tekme posnele televizijske kamere in šokiral številne. Nekaterim se je seveda zdela poteza tudi smešna, sami se odločite, na katerem bregu boste vi.

62-letnica obsedena Mourinhom

Britanka Viv Bodycote je več kot očitno navdušena nad portugalskim nogometnim strategom Josejem Mourinhom. Njeno telo krasi kar 38 tetovaž njemu v čast. Prvo tetovažo s podobo portugalskega strokovnjaka si je omislila leta 2017, ko je The Special One prevzel vodenje ekipe Manchester United, najnovejšo, 38. po vrsti pa pred dnevi, ko se je pridružil Tottenhamu.

Kot je povedala v pogovoru za britanski tabloid The Sun, ji je všeč, ker je pameten in sposoben, poleg tega pa ceni vse, kar je dosegel kot menedžer. Dejstvo, da je prijetnega videza, da ima smisel za modo in da je znan po svojem nekonvencionalnem vedenju, jo je spodbudilo, da si je omislila tetovaže. Edini trener, ki se mu vsaj malo približa, je po njenem mnenju Mauricio Pochettino, predhodnik Mourinha pri Tottenhamu, pa še ta je svetlobna leta od njenega idola.

Zanimivo je, da se tudi njen športni okus spreminja glede na klub, ki ga Mourinho vodi. Ko so ga pri Mancester Unitedu odpustili, je takoj izgubila zanimanje za rdeče vrage in svojo pozornost preusmerila drugam. Zdaj, ko je 56-letni Portugalec za krmilom Tottenhama, se je tudi Viv preobrazila v najbolj gorečo navijačico Harryja Kana in druščine.

Dodala je, da njenega moža Tonyja tetovaže v čast drugemu moškemu ne motijo in da se, čeprav je za telesne okraske že do zdaj zapravila več tisoč funtov, pri tem še ne bo ustavila. S svojim idolom se še ni srečala, si pa tega vsekakor želi.

Legendarni Francoz začel Oliverjevo uspešnico

Čeprav je Patrice Evra pri hrvaški novinarki Fani Stipković gostoval že konec novembra, je prav, da se zadevo pokaže tudi v naši rubriki. Legendarni Francoz, ki velja za enega najbolj odpuljenih oseb v nogometnem svetu, je svoje igralske sposobnosti pokazal tudi pred simpatično Fani. Ta ga je na koncu krajšega intervjuja, v katerem je Evra razkril, da ima tako kot zgoraj Shaqiri na novo "posajene" lase, ga je povprašala, da je slišala, da je nekaj pripravil za svoje hrvaške navijače. Evra je prikimal in zapel uspešnico hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića - Kad mi dođeš ti. "Rad bi zapel pesem v Hrvaščini, to sem si vedno želel," je povedal Evra, ki je v času igranja pri Juventusu sklenil tudi dobre prijateljske vezi z Mariem Mandžukićem.

Ob spremljavi s telefona je brez treme tudi zapel. No, vsaj poskušal je. Mi smo se krohotali od smeha, ob tem pa bi mu, če bi imeli priložnost, tudi zaploskali.

Vadil je že v zaodrju:

Tukaj pa je še posnetek iz oddaje (spektakel se začne pri 3:33):

Wayne Rooney in Peter Crouch iz oči v oči

Angleški nogometni zvezdnik Wayne Rooney, ki je pred časom končal svojo nogometno pot in se preselil v trenerske vode, po novem letu bo prevzel Derby, je na svojem Twitterju delil video, na katerem se v slogu boksarjev v eni izmed zabavnih oddaj zazre v oči nekdanjega reprezentančnega kolega Petra Croucha. Smeha ne manjka, poglejte si, kdo je na koncu zmagal.







Zlatan priznal, da je Materazzija namerno poškodoval, ta mu je vrnil

Zlatan Ibrahimović je z intervjujem za GQ spet dvignil velik prahu. Priznal je, da kar štiri leta čakal, da se je maščeval za hud prekršek Marcu Materazziju. "Bilo je na tekmi med Juventusom in Interjem, ko me je Materazzi s povsem nešportnim prekrškom poškodoval. Mislil sem, da bom lahko nadaljeval s tekmo, a ni šlo. Želel sem si maščevanja, a nisem mogel nadaljevati s tekmo, dejstvo pa je, da tega štarta nisem nikoli pozabil," je dejal švedski nogometaš.

"Iz Juventusa sem odšel v Inter, Barcelono in AC Milan. Štiri leta kasneje na prvem milanskem derbiju sva se spet srečala. V prvem polčasu je naredil nad menoj prekršek za najstrožjo kazen, v drugem pa je nadme spet krenil kot pobesneli bik, a pričakal sem ga s teakwondo potezo in ga spravil v bolnišnico. Dejan Stanković je prišel do mene in me vprašal, zakaj sem to storil. "Na ta trenutek sem čakal štiri leta, zato sem to storil," sem mu odgovoril," je konflikt opisal Ibra.

Na intervju se je hitro odzval tudi legendarni italijanski branilec, ki je udaril tam, kjer Ibrahimovića najbolj boli. "Prišel, videl, zmagal," je pod fotografijo, na kateri Inter slavi nogometni trojček, zapisal Materrazi in dodal: "Hvala, Ibrahimović, brez tebe nam ne bi uspelo. Večno ti bomo hvaležni," je še dodal.

Zakaj mu je to vrgel pod nos? Inter je po odhodu Ibrahimovića k Barceloni, v posel je bil vključen tudi prihod Samuela Eto'oja, pod taktirko Joseja Mourinha osvojil tako serio A, italijanski pokal in tudi ligo prvakov. Ibrakadabra je v svoji karieri osvojil ogromno lovorik, v Evropi pa jih ima vsak bolj resen nogometaš več od njega. Ima le eno lovoriko, in sicer v ligi Europa, ki jo je osvojil v dresu Manchester Uniteda.

Pozabil je številko svojega dresa in se osmešil

Francoski reprezentant Tiemoue Bakayoko , ki trenutno kot posojen nogometaš Chelseaja igra za Monaco, se je na tekmi proti Amiensu, ko je četrti sodnik na svoji tabli pokazal številko 14, napotil proti rezervni klopi, je naletel na začudene poglede. Še bolj bolj začuden je bil nogometaš. Bakayoko je namreč pozabil, da na svojem dresu nima več številke 14, ampak 6, in se v nadaljevanju vidno osramočen prešerno nasmejal.

"Samo Baka lahko stori nekaj takega, ne morem se prenehati smejati," je zapisal nekdanji soigralec pri Chelseaju Cesc Fabregas, Bakayoko pa se ni veliko branil in le dodal, da je skrajni čas, da mu vrnejo njegovo številko.

Francoz je pred odhodom v London v kneževini nosil številko 14, prav tako pa tudi pri Chelseaju in AC Milanu, kjer je bil na posodi v pretekli sezoni.

Redarji, potrebujete pomoč?

Na sobotni tekmi angleške tretje lige med Blackpoolom in Fleetwoodom je šok ukradel eden izmed gostujočih navijačev, ki se je odločil, da bo vdrl na igrišče in pokazal svoje znanje ameriškega nogometa. Možakarju je šlo odlično, spretno se je izogibal zadihanim redarjem in policistom, ko je bilo dvema navijačema Blackpoola dovolj in priskočila na pomoč uradnim osebam.

Ujela sta ga brez težav in ga na koncu nagradila še z nekaj udarci s pestmi. Incident je zakuhal izgrede na tribunah, ki so pa so se kmalu umirili.