Izdaja nogometne legende, ob kateri te spreleti srh #video

Valižanski deček ločenih staršev je mladinsko kariero sicer začel pri Manchester Cityju, nato pa na svoj 14. rojstni dan prestopil k mnogo bolj slovitemu Unitedu, kjer je spisal eno najlepših nogometnih zgodb v zgodovini.

Po debiji leta 1991 je v prvi ekipi rdečih vragov igral kar 23 let in v tem času pod vodstvom sira Alexa Fergusona z Unitedom osvojil vse, kar se na nogometni klubski sceni da. Osvojil je kar 13 naslovov angleškega prvaka, dvakrat tudi ligo prvakov in enkrat svetovno klubsko prvenstvo. Skupaj je v svoj žep pospravil kar 34 lovorik, kar ga še zdaj uvršče med najtrofejnejše igralce vseh časov.

Za United je odigral skoraj 1000 tekem in dosegel 168 zadetkov. Vse to so številke, ob katerih ostanemo odprtih ust, a podobno velja tudi za zgodbo, ki jo je skupaj s svojo svakinjo skuhal v privatnem življenju.

Bil v formi življenja, a niče drugače ni bilo postelji

Natasha Giggs je veljala po tem, da ima zelo rada nogometaše. Z njo naj bi poleg Giggsa spali še vsaj trije nogometaši Manchester Uniteda - Dwight Yorke, Phil Bardsley in Danny Simpson. Foto: Getty Images Valižanski zvezdnik ni bil le dober nogometaš, ampak tudi, kot se je na koncu izkazalo velik obsedenec s seksom. Po navadi nogometaši svoje partnerice prevarajo s kakšnimi lepimi manekenkami ali dekleti na klic, a slavni Giggsy je storil še korak naprej. Na skrivaj si je več let delil posteljo z bratovo ženo, Natasho.

Giggs je bil poročen s Stacey Cooke, s katero imata dva otroka. Imel je vse, kar potrebuješ za srečno življenje, a se je čez noč vse spremenilo. Leta 2011 je na dan prišla vest, ki je pretresla celotno britansko otočje.

Natasha živela dvojno življenje

Natasha je po tem, ko so zvezdnika Manchester Uniteda začeli mediji povezovati z nekdanjo manekenko Walesa Imogen Thomas, imela vsega dovolj in javno spregovorila o veliki skrivnosti. V intervjuju za Sunday je priznala, da sta si z nogometnim zvezdnikom posteljo delila vse od leta 2003, v tistem letu je spoznala tudi Rhodrija.

Povedala je še, da je razburljivo biti ljubica tako slavnemu nogometašu, ki so ga oboževali milijoni po svetu.

Stacey Giggs mu je v času njegovega ljubinkanja s svakinjo rodila hčer Liberty in sina Zacha. Foto: Reuters

Spala z njim tudi visoko noseča, naredila tudi splav Natasha Giggs je o odnosu z Ryanom večkrat javno spregovorila. Foto: YouTube Leto po veliki oznanitvi in ločitvi z Rhodrijem je odšla v resničnostni šov Big Brother in se tam stanovalcem zaupala, da je naredila tudi splav. ''Takrat sem spala le z Ryanom, tako da ni bilo druge rešitve,'' je priznala. Vse to se je zgodilo nekaj dni pred poroko z Rhodrijem leta 2010 v Las Vegasu, na katero Ryana ni bilo. V oddaji The Late Late Show je razkrila, da sta se družila ves čas in se dobivala tudi v visoki njeni nosečnosti. ''Ko je izvedel, da sem noseča z Rhodrijem je bil kar malce ljubosumen. Bilo je malce napeto, a sva pobotala. Mislim, da sem bila v šestem ali sedmem mesecu nosečnosti. Imela sem slabo vest, a ne tako, da bi prenehala,'' je še povedala Natasha.

Odpustil mu je

Osramočeni Rhodri je z veliko izdajo dveh ljudi, ki jima je zaupal, izvedel prek medijev. Natasha mu je sicer tik pred izdajo časopisa napisala pismo, sama pa skupaj z otroki odpotovala v Španijo. ''Pismo mi je izročila njena mama ter v roko dala še časopis. Zamerim ji predvsem to, da mi ni povedala v obraz, to je bolelo najbolj,'' je pred leti v enem izmed intervjujev povedal osramočeni brat nogometna zvezdnika. A na koncu tudi priznal, da je vse skupaj za njim ter je bratu že odpustil.

Povsem skrušeni Rhodri povedal marsikaj:

''Govoriva ne, ne vem, kaj bi storil, če bi se zaletela na ulici, a niti ni pomembno. Povedal mi je šlo le za seks. Nič več, nič manj. Kar je bilo, je bilo, ni dobro, da predolgo živiš v preteklosti,'' je še dodal Rhodri.

Ferguson ga je vedno koval med zvezde Sloviti Fergie nikoli ni ničesar rekel na to temo, še več, pred krvoličnimi britanskimi mediji, ki jih Škot nikoli ni maral, ga je celo branil. Foto: Reuters Zanimivo je, da se tisti čas v to afero ni spotaknil sicer zelo načelni trener Uniteda Alex Ferguson. Zvezda je kljub velikemu škandalu ostal del ekipe. Tudi navijači so vse skupaj hitro pozabili in se osredotočili le na to, kaj počne na igrišču. Tam jih nikoli ni razočaral in tako je bilo vse do njegovega slovesa. To navijači cenijo še danes in ga ohranjajo na posebnem mestu v svojem srcu. Po predčasni odpustitvi Davida Moyesa je dve tekmi rdeče vrage vodil kot prvi trener, leto kasneje je kot pomočnik trenerja pomagal Louisu van Gaalu, nato pa se po prihodu Joseja Mourinha leta 2016 poslovil dokončno poslovil od Manchester Uniteda.

Giggsy je od januarja 2018 selektor Wales. Ob njegovi ustoličtvi se je oglasil tudi njegov oče. ''Moral bi biti najponosnejši oče na svetu, zdaj pa me je sram. Izgovoriti ne morem niti njegovega imena, pravim mu nekdanji nogometaš. ." Foto: Reuters

Oče o sinu Ryanu … Danny Wilson, nekdanji odlični igralec ragbija, in Ryan nikoli sicer nista bila v dobrih odnosih. Po ločitvi si je očetov priimek spremenil v maminega. ''Poglejte kaj vse je dosegel, moral bi biti najponosnejši oče na svetu, zdaj pa me je sram. Izgovoriti ne morem niti njegovega imena, pravim mu nekdanji nogometaš. Vedno je mislil le na sebe. Kot starejši brat, bi moral paziti na mlajšega, a ga je zabodel v hrbet. Prevaral je družino na najslabši možen način in niti toliko ga ni v hlačah, da bi se opravičil,'' je svoje mnenje o vsem skupaj za WalesOnline tudi oče legende Manchester Uniteda.

Kaj počne danes?

Neslavna preteklost ga niti malo ne tepe. Na vsake toliko se najde kdo, ki ima pomisleke, a se hitro konča. Trenutno je Giggsy selektor valižanske reprezentance. Sveže ločen, konec leta 2017 je nad njim dokončno obupala tudi žena, prijateljuje s svojo predstavnico za javnost Kate Greville, srečo pa je po tolikih letih trpljenja našla tudi njegova zdaj že nekdanja žena Stacey, ki se videva z nekdanjim članom glasbene skupine The Wanted, deset let mlajšim Maxom Georgom.

Vrsto let mu je kljub vsem varanjem stala ob strani,trenutno pa se na sodišču pogaja za pogočo njegovega bogatega premoženja.

