Večkrat jih je prosila, naj ga ne izključijo s turnirja #video

Tim Henman, danes že upokojeni teniški igralec, je včasih veljal za enega najprijaznejših in najbolj poštenih teniških igralcev. A prav on se je zgodovino Wimbledona zapisal s tem, da so ga kot prvega izključili s tega turnirja zaradi neprimernega vedenja, čeprav je pobiralka žogic organizatorje prosila, naj tega ne storijo.

Organizatorji teniškega turnirja v Londonu še danes veljajo za najbolj stroge. Pri svojih pravilih namreč ne popuščajo niti za milimeter. Že večkrat so se na primer spotaknili ob spodnje perilo igralca ali igralke. Slišal jih je tudi znameniti Roger Federer, ko je nosil športne copate z oranžnim podplatom.

Leta je 1995 pa se je na igrišču številka 14 v moških dvojicah dogajala prava mala drama. Takrat še neznani Britanec Tim Henman, ki je bil na začetku svoje teniške poti, je igral v paru z Jeremyjem Batom. Njuna nasprotnika sta bila Američan Jeff Tarango in Henrik Holm.

Foto: Gulliver/Getty Images

V četrtem nizu - z 2:1 v nizih sta vodila Tarango in Holm - se je zgodilo nesrečno naključje. O četrtem nizu bi morala odločati podaljšana igra. Na servisu je bil Tim Henman, a mu je Jeff Tarango žogico tako dobro vrnil, da jo Henman ni mogel odbiti. To ga je tako razjezilo, da je žogico, ki jo je imel v žepu, močno udaril, pri tem pa po nesreči v obraz zadel mlado pobiralko žogice z imenom Caroline Hall.

Ta je po močnem udarcu padla in se v solzah držala za obraz. Caroline je zavrnila zdravniško pomoč in želela nadaljevati svoje delo. Vseeno je glavni sodnik dvoboja poklical Alana Millsa, glavnega sodnika turnirja. Po nekajminutnem pregovarjanju sta se sodnika odločila dvoboj prekiniti, Henmana izključiti s turnirja, zmago pa priznati Jeffu Tarangu in Henriku Holmu. Domači navijači se niso strinjali s to sodniško odločitvijo, a na koncu je ta vseeno obveljala.

Henman se je želel Caroline osebno opravičiti na njenem domu, a mu to ni uspelo, saj je bilo pred domom nesrečne pobiralke žogic ogromno novinarjev in fotografov. Foto: Gulliver/Getty Images

Henman se je s solzami v očeh pokesal

Pozno zvečer je pred novinarje stopil Tim Henman in se pokesal za svoje dejanje. Pojasnil je, kaj se je dogajalo na igrišču. "Nisem bil ravno zadovoljen, ko sem izgubil točko. Pravzaprav sem bil jezen. Pogledal sem, ali je kdo poleg mene, a žogica je nesrečno zadela dekle v glavo. Vsekakor to ne opravičuje mojega dejanja, za katero prevzemam odgovornost," je v solzah povedal Henman.

Naslednji dan so se na dogodek odzvali tudi organizatorji turnirja. "Pravila jasno določajo, da se mora igralec na igrišču nadzorovati. V takšnem primeru ni druge izbere, kot da se igralca kaznuje za nešportno vedenje. Pobiralko žog so odpeljali domov in jo bodo zdravniško pregledali. Tim Henman je bil sicer prizadet zaradi neljubega dogodka, ki so izjemno redki, ampak pravila so jasna."

Henman se je želel Caroline osebno opravičiti na njenem domu, a mu to ni uspelo, saj je bilo pred domom nesrečne pobiralke žogic ogromno novinarjev in fotografov. Naslednji dan so zato organizirali še eno novinarsko konferenco, na kateri se je Tim Caroline opravičil ter ji v znak opravičila podaril šopek rož in poljub. Takrat je 16-letno dekle povedalo, da je Timu vse oprostilo in da sploh ni jezno nanj.

"Od tistega dne, ko mi je podaril rože, nisva več govorila." Foto: Gulliver/Getty Images

Caroline Hall je natanko 13 let po nesrečnem incidentu, ki se ga še danes dobro spominja, spregovorila o takratnem dogajanju. "Na igrišču sem bila približno deset minut in stala pri mreži, ko je izgubil točko v podaljšani igri. Bil je zelo jezen in žogica me je zadela. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, sem bila pripravljena nadaljevati svoje delo. Nisem se slabo počutila, pri 16 letih me je le skrbelo, da bom imela na obrazu kakšne brazgotine."

Kot je dejala, o brazgotinah ni veliko razmišljala, saj je želela nadaljevati svoje delo. A takrat je na igrišče prišel Alan Mills, eden glavnih sodnikov. "Morala sem se usesti in dali so mi led na obraz. Nihče me ni vprašal za mnenje, čeprav sem ponavljala: 'Ne diskvalificirajte ga.' To je bilo zgolj naključje in žogica je zadela mene namesto mrežo. Alan Mills je bil zelo jezen, kar se mi ni zdelo pošteno. Po nekaj minutah so dvoboj prekinili in v občinstvu so začeli žvižgati. Meni je bilo vse skupaj grozno. Od tistega dne, ko mi je podaril rože, nisva več govorila. Če bom imela še kdaj možnost govoriti z njim, mu bom povedala, da mi je žal zaradi vsega skupaj in da se ne želim več pojavljati v medijih," je 13 let po dogodku za The Guardian povedala Hallova.

Tim Henman je v svoji karieri osvojil enajst turnirskih lovorik, a nikoli mu ni uspelo zmagati v Wimbledonu. Štirikrat se mu je uspelo prebiti do polfinala, kaj več pa ne. Foto: Gulliver/Getty Images

V Wimbledonu je Henman pustil velik pečat

V naslednjih letih je Tim Henman v Wimbledonu pustil velik pečat. Še danes se po njem imenuje hrib (Henman Hill, op. p.), kjer se zbirajo navijači in spremljajo dvoboje na velikem zaslonu zunaj osrednjega igrišča. Tim Henman je v svoji karieri osvojil enajst turnirskih lovorik, a nikoli mu ni uspelo zmagati v Wimbledonu. Štirikrat se mu je uspelo prebiti do polfinala, kaj več pa na žalost britanskih navijačev ne. Na lestvici ATP se je najvišje uvrstil na 4. mesto, svojo športno pot je končal leta 2007.