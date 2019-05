Dekleta, ki so pred 17 leti na tribunah požela veliko zanimanja

Za Marata Safina, nekdanjega prvega teniškega igralca sveta, poznavalci menijo, da bi imel v svoji vitrini veliko več lovorik, če bi se v mlajših letih igranja tenisa lotil na drugačen način. Ena od tistih, ki jo je skoraj zagotovo izpustil iz rok, je bila lovorika iz leta 2002 na OP Avstralije. Takrat so Safina na tribunah spremljale tri lepotice, ki so vzbudile precej zanimanja.

Na presenečenje vseh je izgubil v finalu

Marat Safin je bil v času svoje športne kariere znan kot igralec, ki uživa življenje. Dajal je vtis, da pri njem rezultati niso na prvem mestu. Morda je zaradi tega v svoji karieri na turnirjih za grand slam osvojil "le" dve zmagi.

Eno največjih priložnosti je izpustil leta 2002 v Melbournu na OP Avstralije, ko je v finalu igral proti Švedu Thomasu Johanssonu in bil tudi velik favorit za zmago. Tistega leta je v osmini finala izločil tudi takrat superiornega Američana Peta Samprasa. Na dan tistega finala je Safin praznoval svoj 22. rojstni dan in zanj bi se lahko končal sanjsko, a se ni. Na presenečenje vseh je Rus izgubil dvoboj. Mnogi so vzrok za njegov neuspeh iskali ravno v njegovi loži. Danes namreč pogosto v ložah igralcev vidimo izbranke in otroke igralcev, Marat Safin pa je šel leta 2002 v Melbournu korak dlje.

Marat Safin se po porazu v finalu ni pozabil zahvaliti "družini", kot je poimenoval dekleta v svoji loži.

Marat Safin se je znal pošaliti tako na svoj račun kot tudi na račun nasprotnikov. Foto: Gulliver/Getty Images

Takrat so poleg njegovega trenerja sedela tri brhka dekleta. Ta so med dvoboji pogosto pritegnila pozornost moškega dela občinstva, a očitno tudi njihova podpora ni bila dovolj za turnirsko zmago. Še danes ni povsem jasno, kdo so bila dekleta in ali je bila morda med njimi njegova izbranka. O dekletih je Marat spregovoril na tiskovni konferenci.

"Morate priznati, da imam na tribunah izjemno lepo podporo. Potujem s svojimi prijatelji in se imam lepo. Moram najti motivacijo proti Samprasu, zato s seboj vedno pripeljem toliko prijateljev."

"Če se imam lepo, uživam tudi v tenisu. Edini razlog, da uživam v tenisu, je to, da sem s prijatelji. Z njihovo pomočjo čutim samozavest, ki jo potrebujem," je leta 2002 za BBC razlagal nekdanji vrhunski ruski teniški igralec.

Marat Safin's player box during Australian Open 2002 #Safinettes pic.twitter.com/6qHfMhYKcF — Tennis Vintage Pic (@pic_tennis) February 17, 2015

Videli so jih prvič in zadnjič

Veliko se je ugibalo o tem, od kod so se vzela omenjena dekleta. Nekateri viri so trdili, da je Safin po njih poslal zasebno letalo in jim v Melbournu zagotovil luksuz, one pa so mu v zameno krajšale čas. Te govorice sicer niso bile nikoli potrjene. Zanimivo je, da se dekleta pozneje nikoli več niso pojavila v njegovi družbi. "Izkazalo se je, da niso bila moj tip deklet," je bil glede tega kratek Safin.

Petnajst lovorik in 12 milijonov evrov

Marat Safin je v svoji teniški karieri osvojil 15 turnirskih lovorik, tudi dva turnirja za grand slam. Na prvem je zmagal leta 2000, in sicer na OP ZDA, leta 2005 pa je slavil na OP Avstralije. Nekaj časa (leta 2000) je bil tudi prvi igralec sveta. Profesionalno športno pot je končal leta 2009, zadnji dvoboj pa odigral na turnirju serije masters v Madridu. S turnirskimi nagradami je zaslužil dobrih 14 milijonov dolarjev (12 milijonov evrov).

"Rad tako živim, z nikomer ne želim biti v zvezi." Foto: Gulliver/Getty Images

Marat Safin v športnem pokoju živi umirjeno življenje. Če so pred 17 leti v Melbournu v njegovi loži sedele lepotice, danes živi sam. Imel je dolgo razmerje, nato se je odločil, da želi živeti po svoje. Pravzaprav lahko o njem izvemo bolj malo, saj ga ne boste našli niti na družbenih omrežjih. Kot je povedal, zadnji dve ali tri leta bere časopise in gleda dokumentarne filme.

"Že dolgo nimam dekleta, prav tako ne žene. Niti je ne želim. Nisem pripravljen na to. Rad tako živim, z nikomer ne želim biti v zvezi. Ne želim deliti svojega zasebnega življenja in ne želim deliti svojih stvari. Želim živeti po svoje in nočem biti vezan na nikogar," je pred meseci za ruske medije povedal nekdanji prvi igralec sveta, ki veliko časa posveča tudi meditaciji.