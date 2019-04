Ko so za olimpijske medalje streljali žive golobe, pisali pesmi in sinhrono plavali sami s seboj

Po tem, ko je konec prejšnjega meseca Mednarodni olimpijski komite načelno potrdil uvrstitev breakedancea v program olimpijskih iger, ki jih bo leta 2024 gostil Pariz, smo malo pobrskali po preteklosti in našli nekaj zares eksotičnih, če ne celo bizarnih dejavnosti, ki so v preteklosti prinašale olimpijska odličja.

Breakedance olimpijski šport?! Marsikdo je ob razgrnitvi neuradnega nabora športov na igrah 23. olimpijade v Parizu leta 2024 zavil z očmi, a ta ulični ples z elementi gimnastike niti približno ne spada med najbolj bizarne olimpijske discipline.

Že v aktualnem naboru olimpijskih športov bi se našlo marsikaj manj skladnega s sodobnim dojemanjem športa. Denimo vsi športi s konji, pa moderni peteroboj, ki ni nič drugega kot prikaz veščin, ki so jih morali obvladati vojaški oficirji iz 18. in 19. stoletja, a ti ostajajo trdno zasidrani v olimpijski program.

Solo sinhrono plavanje?! Je to šala?

Tudi omenjeni so proti nekaterim "športnim" dejavnostim iz preteklosti čisto resni. Vsekakor bolj kot vlečenje vrvi, pa tekmovalno igranje prostočasnih iger, kot so kroket, streljanje pravih, živih golobov, solo sinhrono plavanje, plavanje med ovirami …

Sinhrono plavanje je stalnica olimpijskih iger od Los Angelesa 1984 in je poleg ritmične gimnastike edini olimpijski šport z zgolj žensko konkurenco. Na treh igrah, v LA-ju 1984, Seulu 1988 in Barceloni 1992, pa je vsebovalo tudi disciplino posamično. Solo sinhrono plavanje se sliši kot prvoaprilska šala (se plavalka sinhronizira sama s seboj?) in je bilo kmalu ukinjeno, a Američanki Tracie Ruiz in Kristen Babb-Sprague ter Kanadčanka Carolyn Waldo zlate olimpijske kolajne imajo.

Olimpijske medalje za pesmi, eseje, risbe ...

Sinhrono plavanje se danes imenuje umetniško plavanje, umetnost pa je bila del olimpijskih iger v letih 1912 do 1948. Umetniki so za olimpijska odličja ustvarjali v petih disciplinah - arhitekturi, literaturi, glasbi, slikarstvu in kiparstvu. V duhu olimpizma so smeli sodelovati le amaterski umetniki, sojenje je bilo nezanesljivo, ljudi pa so tudi bolj zanimala športna tekmovanja. 151 medalj, ki so jih podelili za risbe, pesmi, eseje, kipe in arhitekturne načrte, so kasneje izbrisali iz arhivov in lestvic.

Tekma v vlečenju vrvi na OI v Stockholmu leta 1912:

Dirkali z baloni, plavali med ovirami in streljali žive golobe

Vlečenje vrvi je bilo tekmovanje na petih olimpijskih igrah, prvič leta 1900 v Parizu. Velika Britanija je s petimi medaljami, dvema zlatima, najuspešnejša nacija v tem športu, ki ga po Antwerpnu 1920 nikoli več ni bilo v olimpijskem programu. Na igrah v Parizu leta 1900, drugih igrah moderne dobe, so tekmovali tudi v motošportu, dirkali z avtomobili in motorji, pa z baloni na vroč zrak, plavali med ovirami in streljali žive golobe. Ta krvoločni šport se je začel in nehal v Parizu.

Kratkega veka so bili skoki v daljino in višino s konji, pa kolesarski šprinti v tandemu, hitrostno plezanje po vrvi … V programu zimskih olimpijskih iger sta se za kratek čas znašla skijoring (smučanje v konjski vpregi) in smučarski balet (umetnostno smučanje).

V Tokiu prvič športno plezanje

Tokio, ki bo naslednje leto gostil igre 22. olimpijade, bo kot nova olimpijska športa predstavil športno plezanje in karate. Plezanje bo, kot kaže, ostalo, saj ga je v program uvrstil tudi Pariz, karate pa bo očitno le olimpijski utrinek. Tokio je na igrah leta 1964 kot demonstracijski šport predstavil budo (beseda v prevodu pomeni borilno spretnost ali pot bojevnika, borilno veščino ipd.), ki je vseboval različne veščine - od karateja, kenda, aikida, ju-jitsuja, suma in juda, v olimpijskem programu pa je ostal samo zadnji, japonska rokoborba.

Očitno bo leta 2024 napočil čas za olimpijski ples

Čudaških "športov" v preteklosti olimpizma ni primanjkovalo in kot dokazujejo Parižani, prirediteljem tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo domišljije. Tudi Mednarodni olimpijski komite si želi nagovoriti mladino z bolj urbanimi športi. V zimskem naboru se je uveljavilo deskanje na snegu, v poletnem pa se bo v Tokiu deskalo še na valovih. Korak s časom držijo kolesarji (BMX, MTB), jadralci (surfanje), smučarji (prosti slog) … Očitno bo leta 2024 napočil čas za olimpijski ples, ta v zimskem programu (umetnostno drsanje) obstaja že od leta 1924.

Preberite še: