Nekdanji prvi igralec sveta: Verjemite mi, vsak milijarder bi raje živel v miru

Marat Safin je nekdanji vrhunski teniški igralec, ki je bil na teniškem igrišču zelo čustven. Po končani karieri se je spremenil in razkril, da v življenju trenutno ne potrebuje nikogar in da je sam sebi dovolj. Ima pa tudi poseben pogled na denar: "Več ko imate denarja, več je težav."

"Želim živeti po svoje in nočem biti vezan na nikogar." Foto: Gulliver/Getty Images

"Že dolgo nimam dekleta, prav tako ne žene. Niti je ne želim. Nisem pripravljen na to. Rad tako živim, z nikomer ne želim biti v zvezi. Ne želim deliti svojega zasebnega življenja in ne želim deliti svojih stvari. Želim živeti po svoje in nočem biti vezan na nikogar," je povedal nekdanji prvi igralec sveta, ki trenutno najraje sam potuje po svetu. Veliko časa posveti tudi meditaciji.

"Živim povsem svobodno. Potrebujem čas in potrebujem počitek. Imel sem dolgo razmerje in odločil sem se, da želim živeti po svoje," je razlagal Safin, ki ga družbena omrežja ne zanimajo. "Nimam Twitterja in prav tako nisem na Facebooku. Doma berem časopise in gledam veliko dokumentarnih filmov na YouTubu. To je tisto, kar delam zadnji dve ali zadnja tri leta in s tem sem popolnoma zadovoljen."

Leta 2005 je zmagal na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Doma niso imeli denarja, zato je imel srečo, da je odšel v Španijo

Marat Safin, ki je v svoji karieri osvojil dva turnirja za grand slam, je na teniškem igrišču veljal za precej čustvenega igralca in na ta račun zlomil kar nekaj loparjev. Za ruski medij Sports.ru je Safin priznal, da danes na neki način obžaluje svoja dejanja.

"Takrat je bilo drugače, saj si med dvoboji vseskozi nervozen. Šest mesecev zapored igraš na 45 stopinjah Celzija in takrat postaneš jezen." Kljub temu je še vedno hvaležen, da mu je uspela takšna športna kariera. "Mislim, da sem imel srečo, da sem igral tenis. Doma nismo imeli denarja in k sreči sem odšel v Španijo. Če ne bi odpotoval, se ne bi nič zgodilo. Nihče ni vedel, kaj je treba delati za dober rezultat, še posebej če želiš postati številka ena."

Leta 2009 končal kariero Marat Safin se je na igrišču velikokrat jezil in lomil loparje. Foto: Gulliver/Getty Images

Marat Safin je v karieri osvojil 15 turnirjev, od tega tudi dva turnirja za grand slam. Leta 2000 je zmagal na OP ZDA, leta 2005 pa še na OP Avstralije. Leta 2009 se je zaradi poškodb odločil končati svojo športno pot. V svoji karieri je s turnirskimi nagradami zaslužil dobrih 14 milijonov dolarjev (12 milijonov evrov).

"Nekateri potrebujejo deset milijonov, nekateri deset milijard"

Danes 38-letni Safin je zadovoljen s svojim finančnim stanjem. Kot sam pravi, živi precej skromno. Ne potrebuje dragih oblačil, dovolj mu je, da so mu dostopne trgovine, kot so Zara, Mango in Pull and Bear.

"Imamo različne pristope. Nekateri potrebujejo deset milijonov, nekateri deset milijard. Jaz potrebujem veliko manj. Verjemite mi, vsak milijarder bi raje živel v miru, brez bolezni in telefonov ob treh zjutraj. Več ko imate denarja, več je težav," je povedal Safin, ki se je nekaj časa preizkušal tudi v politiki. Za zdaj še ne ve, kaj bo delal v bližnji prihodnosti. Rad bi počel nekaj v zvezi s potovanjem, ne želi pa si delati v tenisu.