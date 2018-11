Šport, v katerem lahko na točko zaslužiš več kot tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška sezona se je praktično že končala in pogledali smo, kako so se v letošnjem letu gibali zaslužki najboljših teniških igralcev. Pričakovano je na vrhu nihče drug kot Novak Đoković, ki je trenutno tudi prvi igralec sveta. Prišli smo tudi do zanimive ugotovitve, da se da v tenisu zaslužiti več kot tisoč evrov na odigrano točko.

Ljubitelji tenisa že nekaj časa pričakujejo nove obraze v svetovnem teniškem vrhu, a tudi letos se ni prav veliko spremenilo. Na največjih turnirjih (grand slam) so prednjačili že dolgo znani obrazi teniškega sveta. Roger Federer je slavil na OP Avstralije, Rafael Nadal je še enkrat slavil v Parizu, Novak Đoković, ki je prikazal eno največjih vrnitev v svetovni vrh, pa je zmagal v Londonu in New Yorku. Vrstni red lestvice zaslužkov je malce drugačen.

Foto: Reuters

V letošnji sezoni je največ denarja zaslužil srbski teniški zvezdnik, ki je s turnirskimi nagradami dobil neverjetnih 12,6 milijona dolarjev, kar v evrih nanese približno 10,7 milijona evrov. Đoković je v letošnji sezoni odigral 67 dvobojev ter zbral 54 zmag in le 13 porazov. V svojo vitrino je pospravil še dve lovoriki za grand slam. Še četrtič v karieri je dobil sloviti Wimbledon, nato pa zmagal še na OP ZDA.

Na uradni strani ATP so zapisali, da je 31-letni Beograjčan v sezoni 2019 odigral skupno 10.628 točk, od tega jih je 5.796 dobil, kar pomeni, da je bil 54,5-odstotno uspešen. Če se malo poigramo s številkami, to pomeni, da je zaslužil natanko 1.228 dolarjev na točko oziroma nekaj več kot tisoč evrov (1.078 evrov).

Foto: Guliver/Getty Images

Drugo mesto je pripadlo Rafaelu Nadalu

Drugi na lestvici zaslužkov je Rafael Nadal. Španec je imel tudi v tej sezoni kar nekaj težav s poškodbami, sploh na koncu, ko je moral med drugim izpustiti finalni turnir v Londonu, s čimer je izgubil tudi boj za končno prvo mesto. Rafa je v letošnji sezoni s turnirskimi nagradami na svoj račun pospravil 7,3 milijona evrov. V letošnji sezoni je zmagal na petih turnirjih, najpomembnejša lovorika pa je zagotovo OP Francije, ki ga je osvojil že enajstič v karieri. In prav vse možnosti ima, da se prihodnje leto med zmagovalce vpiše še dvanajstič. Če to preračunamo, je Majorčan na točko zaslužil 1.121 dolarjev oziroma 981 evrov.

In kam se je uvrstil Roger Federer? Roger Federer je letos pristal na 4. mestu. Foto: Gulliver/Getty Images

Po dolgem času se je med prvo trojico vrnil igralec nove generacije. Na tretje mesto se je namreč uvrstil Aleksander Zverev, in sicer predvsem po zaslugi zmage na turnirju najboljše osmerice v Londonu, ko je poskrbel za dve večji presenečenji. V polfinalu je pod hladno prho poslal Rogerja Federerja, naslednji dan pa še Đokovića. Šele 21-letni Nemec je v zadnji sezoni zaslužil 6,6 milijona evrov.

Zimzeleni Roger Federer je letos pristal na četrtem mestu. Verjetno bi bil njegov zaslužek veliko večji, če ne bi izpustil sezone na pesku, kar mu je nekako že prišlo v navado. Švicar namreč zelo premišljeno sestavlja svoj urnik turnirjev, saj se zaveda, da njegovo telo ne zdrži več takšnih naporov kot pred desetimi leti. Sedemintridesetletni Baselčan je zaslužil 6,4 milijona evrov.

Novak Đoković vodi tudi v skupnem zaslužku. Foto: Reuters

Skupno je Đoković že pri 122 milijonih dolarjev

Če pogledamo, koliko so najboljši zaslužili v svoji karieri, pridemo do vrtoglavih številk. Novak Đoković je samo s turnirskimi nagradami na svoj račun pospravil nekaj več kot 122 milijonov dolarjev, Roger Federer 119 milijonov, Rafael Nadal pa 103 milijone ameriških zelencev. Treba je poudariti, da so vse številke navedene v bruto zneskih.