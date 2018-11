Đoković: Že ko sem bil na operacijski mizi, sem vedel, da bo sezona nekaj posebnega

Še 24 ur pred finalom so Aleksandra Zvereva izžvižgali, ker je v polfinalu proti Federerju zahteval ponovitev točke. Mnogi so se spraševali, kako bo to vplivalo na mladega Nemca, a je ta dokazal, da je s pravega testa, ko je po dveh nizih odpravil "razglašenega" Novaka Đokovića. Ta je na igrišču deloval brezvoljno in nemotivirano.

"Kot je že povedal na igrišču, sva veliko skupaj na igrišču kot zunaj njega." Foto: Reuters

Ko so Srba vprašali, ali je bil v zadnjem času preobremenjen, jim je ta na neki način pritrdil. "Zadnje tri ali štiri tedne se zdravstveno nisem najbolje počutil in vse skupaj me je kar izčrpalo. Vseeno, igral sem v finalu v Parizu in tukaj, tako da moram biti zadovoljen s tem. Seveda, sezono sem končal kot prvi igralec sveta, kar je bil moj cilj in to mi je tudi uspelo. Na splošno je bila to izjemna sezona zame, na katero moram biti zelo ponosen," je na novinarski konferenci povedal 31-letni Beograjčan, ki je bil tudi vesel za svojega mlajšega kolega.

"Res sem vesel zanj. Seveda ni lepo izgubiti dvoboja, sploh ne v finalu tako velikega turnirja. Vseeno sem vesel, da mu je uspelo osvojiti to lovoriko. Imava zelo dober odnos in sva dobra prijatelja. Veliko skupaj trenirava, veliko se vidiva in prihaja iz zares prijetne družine. Kot je že povedal na igrišču, sva veliko skupaj na igrišču kot zunaj njega."

Iz te sezone se je veliko naučil

Letošnja sezona je bila za Noleta nekaj posebnega, saj mu na začetku ni najbolje kazalo, potem pa se je na sredini sezone dvignil kot feniks iz pepela in nanizal vrsto izjemnih uspehov. Med drugim je zmagal tudi na dveh turnirjih za grand slam. Predvsem ga je pestila poškodba komolca. "Že ko sem bil na operacijski mizi, sem vedel, da bo ta sezona nekaj posebnega, saj se mi to pred tem še ni zgodilo. Ne glede na to, kaj bi se zgodilo skozi sezono, sem vedel, da se bom iz tega veliko naučil. Na srečo se je vse skupaj razpletlo na najboljši možen način in hvaležen sem za to."

Prav veliko časa za počitek ne bo imel "Sprva bom nekaj več časa v fitnesu, nato pa bom začel vse več igrati tenis." Foto: Gulliver/Getty Images

Znano je, da teniški igralci po sezoni nimajo prav veliko časa za počitek. Prav nič drugače ni pri 14-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Prihodnja dva ali tri tedne se bo nekoliko umaknil, nato pa se bo začel počasi pripravljati že na novo sezono.

"V tenisu nimamo prav veliko časa za počitek. Tako pač je. Sprva bom nekaj več časa v fitnesu, nato pa bom začel vse več igrati tenis. Glede na to, da imamo že takoj na začetku sezone turnir za grand slam, moramo zelo trdo trenirati in se zavedati, da moramo biti zelo dobro pripravljeni že na začetku leta," je še povedal Đoković, ki upa, da bo na OP Avstralije, njegovem najuspešnejšem turnirju za grand slam, znova dosegel dober rezultat.