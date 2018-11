Koliko bo sobotni eksces v finalu vplival na Aleksandra Zvereva?

Že omenjena finalista nimata prav dolge medsebojne zgodovine. Do zdaj sta se pomerila štirikrat in si porazdelila zmage na pol (2:2). Nazadnje sta pred manj kot tednom dni igrala v skupinskem delu finalnega turnirja, kjer je bil po dveh nizih (6:4, 6:1) boljši Novak Đoković.

Dejstvo je, da je Đoković v izjemni formi in da ga bo izjemno težko premagati. Statistika Srba je naravnost zastrašujoča, saj vse od turnirja v Torontu, če izvzamemo pokal Laver, ne pozna poraza. Nole na turnirju v Londonu še ni oddal niza in bi lahko po letu 1986, ko je to uspelo Ivanu Lendlu, postal prvi igralec, ki bi dobil turnir brez izgubljenega niza. Prav tako bi z 31 leti in petimi meseci postal najstarejši zmagovalec tega turnirja. Novak vseeno v finalu pričakuje povsem drugačen dvoboj kot v skupinskem delu.

"Zelo težko ga je premagati." Foto: Reuters

Aleksander Zverev je v soboto v polfinalnem obračunu pokazal zelo dobro igro in iz tekmovanja izločil velikega Rogerja Federerja. Nad tem pa niso bili najbolj navdušeni tamkajšnji navijači, ki so ga zaradi ponovitve ene izmed točk po koncu dvoboja grdo izžvižgali. Enaindvajsetletni Nemec je bil po tem videti zelo pretresen.

"Novak je ta trenutek najboljši igralec na svetu. Zelo težko ga je premagati. V zadnjega pol leta je komaj izgubil dvoboj, igra namreč izjemen tenis. Igrati moraš svoj najboljši tenis, da imaš lahko sploh kakšno možnost. Upam, da mi bo to v nedeljo uspelo," je pred finalom povedal Aleksander Zverev.