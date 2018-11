Đoković ve, kaj lahko pričakuje, Federer ima še dovolj energije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Federer ima še dovolj energije

Kot prva bosta na osrednje igrišče v O2 areni stopila (ob 15. uri) Roger Federer in Aleksander Zverev. Federer letošnjega turnirja ni začel najbolje, potem ko je izgubil uvodni dvoboj. Izkušenemu Švicarju se je potem uspelo pobrati, dobil je naslednja dva dvoboja in končal prvi v svoji skupini. V polfinalu mu bo nasproti stal 21-letni Aleksander Zverev.

"Priredil sem si svoj urnik, tako da mi je še ostalo nekaj energije. Vesel sem, da sem si dal še eno priložnost, in zadovoljen, da sem skozi ta teden dvigoval raven svojega tenisa," je po zadnjem dvoboju povedal 37-letni Baselčan. Federer in Zverev sta se do zdaj sedemkrat srečala, boljši izkupiček ima Švicar (4:3).

V večernem delu (ob 21. uri) bosta osrednje igrišče prevzela Novak Đoković in Kevin Anderson. Mnogi menijo, da se obeta prava teniška poslastica, saj Anderson igra tenis svojega življenja. Statistika je povsem na strani srbskega zvezdnika (7:1). Igralca sta se letos že trikrat srečala, tudi v finalu Wimbledona, a je moral Južnoafričan nasprotniku vedno priznati premoč.

"Zelo dobro igra skozi ves turnir. Izjemno je igral proti Keiu Nišikoriju. Nazadnje je izgubil proti Federerju, vendar igra zelo dobro. Dobro servira, je agresiven in vem, kaj lahko pričakujem," je pred dvobojem previden Đoković.

Zagotovo čaka Andersona izjemno težka naloga, da bi lahko še drugič v karieri premagal trenutno prvega igralca sveta. Njegova zmaga proti Đokoviću je namreč stara že deset let, ko sta igrala v Miamiju. "Novak igra neverjeten tenis. Očitno je, da igra svoj najboljši tenis. To je zame velika, zares velika priložnost," je pred dvobojem povedal 32-letni Anderson, ki šele prvič igra na tem prestižnem turnirju.