Samozavestni Đoković verjame, da lahko zmaga na 20 turnirjih za grand slam

Novak Đoković in Kevin Anderson se bosta v soboto pomerila v večernem delu. Letos sta odigrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil Novak Đoković. A prvi igralec sveta ne bo ničesar prepustil naključju. Ve, kako dober je Južnoafričan, ki šele prvič igra na turnirju najboljše osmerice.

Foto: Gulliver/Getty Images

Vem, kaj lahko pričakujem

"Kevin igra odličen tenis. Ne samo na tem turnirju, ampak skozi vso sezono. To je zagotovo njegova najboljša sezona in s to igro je nadaljeval tudi ta teden. Res je, da je izgubil proti Federerju, ampak igra zelo agresivno. Ima odličen servis, tako da vem, kaj lahko pričakujem," je po zmagi nad Čilićem povedal Nole.

Beograjčan je v petek v dveh nizih opravil s hrvaškim teniškim igralcem Marinom Čilićem. "Že pred začetkom dvoboja sem vedel, da sem se kvalificiral v polfinale in kdo bo tam moj nasprotnik. Zaradi tega je bilo lažje igrati. Že prej sem bil v takšnem položaju. Tako Marin kot tudi jaz sva si želela zmago od prve točke in bil je zelo dober dvoboj. Odločila je podaljšana igra prvega niza," je še povedal Đoković, ki na finalnem turnirju lovi šesto zmago. Nazadnje je slavil leta 2015.

"Kot drugo bom videl, kako dolgo bom lahko igral na tako visoki ravni in koliko časa bo zdržalo moje telo in glava." Foto: Reuters

Novak je v letošnji sezoni osvojil dva turnirja za grand slam (Wimbledon, OP ZDA) , v svoji vitrini pa jih ima skupno štirinajst. Torej šest manj kot Roger Federer (20), ki je letos zmagal na OP Avstralije. Novinar srbskega medija Sportski žurnal je Đokovića vprašal ali lahko doseže številko Rogerja Federerja.

"Da, verjamem, da lahko. To si res želim. Ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ampak verjamem, da lahko to dosežem. Odvisno je od več faktorjev. Prvi je, koliko časa bom še igral. Kot drugo bom videl, kako dolgo bom lahko igral na tako visoki ravni in koliko časa bo zdržalo moje telo in glava. Ta trenutek verjamem, da imam dobre možnosti. Verjamem v svoje sposobnosti, ampak šele čas bo pokazal, če bom lahko dejansko dosegel ta neverjetni cilj."

V soboto bosta na sporedu dva polfinalna dvoboja. V popoldanskih urah (ob 15.uri) bosta najprej igrala Roger Federer in Aleksander Zverev, zvečer (ob 21.uri) pa se bosta udarila že prej omenjena Novak Đoković in Kevin Anderson.