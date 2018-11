Federer se je rešil, v polfinale tudi Anderson

Četrtek, 15. november Dominic Thiem (Avt) : Kei Nišikori (Jap) 6:1, 6:4

Roger Federer (Švi) : Kevin Anderson (Jar) 6:4, 6:3

V poslastici dneva sta se udarila Roger Federer in Kevin Anderson, ki trenutno igra tenis svojega življenja. Južnoafričan je dobil oba uvodna dvoboja, po današnji zmagi Dominica Thiema pa si je tudi že zagotovil mesto v polfinalu. Poraz proti Federerju tako zanj ni bil boleč, za Švicarja pa odločilen, saj si je z njim zagotovil obstanek v Londonu.

Mladi Avstrijec s prvo zmago

Pred njima sta se na osrednje igrišče podala Dominic Thiem in Kei Nišikori. Avstrijec je po uri in 24 minutah dosegel prvo zmago na finalnem turnirju, zmagal je gladko z 2:0 v nizih. Japonec je zapravil vse štiri priložnosti za odvzem servisa Avstrijcu. Thiem in Nišikori sta do zdaj igrala pet dvobojev, boljši izkupiček pa ima Kei (3:2).

Spektakularna točka Nišikorija

Skupina A

Novak Đokovič (Srb) 2 zmagi - 0 porazov*

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 1 poraz

Marin Čilić (Hrv) 1 zmaga - 1 poraz

John Isner (ZDA) 0 zmag - 2 poraza

Skupina B

Roger Federer (Švi) 2 zmagi - 1 poraz*

Kevin Anderson (Jar) 2 zmagi - 1 poraz*

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 2 poraza

Dominic Thiem (Avt) 1 zmaga - 2 poraza



* - v polfinalu

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.