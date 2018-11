Zverev z drugo vstopnico za polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek bosta na finalnem turnirju v Londonu na sporedu še zadnja dvoboja skupinskega dela. Na prvem obračunu je Aleksander Zverev gladko z 2:0 (7:6, 6:3) v nizih ugnal Američana Johna Isnerja in si tako priboril drugo mesto v polfinalu, kjer se bo srečal z Rogerjem Federerjem. Zvečer bo na sporedu še obračun Novaka Đokovića, ki si je že v sredo zagotovil prvo mesto, in Marina Čilića.

Petek, 16. november Aleksander Zverev (Nem) : John Isner (ZDA) 7:6 (5), 6:3

Novak Đoković (Srb) – Marin Čilić (Hrv)

V popoldanskem terminu sta se najprej pomerila Aleksander Zverev in John Isner. Zanesljive zmage se je veselil Nemec, ki si je z drugim uspehom na turnirju priigral vstopnico za polfinale. V uri in 21 minutah je Zverev še šestič na sedmih medsebojnih dvobojih ugnal visokoraslega Američana, ki je finalni turnir sklenil s tremi porazi.

Zdaj sta znana tudi že polfinalna para. V sobotnem popoldanskem terminu se bo Aleksander Zverev srečal z Rogerjem Federerjem, zvečer bosta na igrišče stopila še Novak Đoković in Kevin Anderson.

Londres | Alexander Zverev (🇩🇪) consigue meterse entre los cuatro mejores del torneo tras vencer a John Isner (🇺🇲) por 7-6,6-3. Mañana enfrentará a Roger Federer en semifinales. pic.twitter.com/W7sxPoa3nt — Drive Cruzado (@DriveCruzado) November 16, 2018

V večernem delu se bosta udarila Novak Đoković in Marin Čilić. Đoković in Čilić imata za seboj že 18 dvobojev. Statistika je na strani srbskega igralca, ki je do zdaj zmagal 16 dvobojev, Čilić pa le dva. Nazadnje sta igrala v četrtfinalu turnirja serije masters v Parizu, ko je po treh nizih zmagal Đoković.

"V Parizu je bil lep in težek obračun. Podobni pogoji so tudi tukaj. Vidim, da Novak igra zares dober tenis, in tudi jaz moram nadaljevati dober tenis. Če bom dobro serviral, bo šlo na tesno. Upam, da sem bom pripravljen še na en izjemen dvoboj," je povedal Čilić.

Skupina A

Novak Đokovič (Srb) 2 zmagi - 0 porazov*

Aleksander Zverev (Nem) 2 zmagi - 1 poraz*

-----------------------------------------------------------

Marin Čilić (Hrv) 1 zmaga - 1 poraz

John Isner (ZDA) 0 zmag - 3 porazi

* - v polfinalu

Skupina B

Roger Federer (Švi) 2 zmagi - 1 poraz*

Kevin Anderson (Jar) 2 zmagi - 1 poraz*

------------------------------------------------------

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 2 poraza

Dominic Thiem (Avt) 1 zmaga - 2 poraza

* - v polfinalu

Polfinalna para:

1. igralec iz skupine A - 2. igralec iz skupine B

1. igralec iz skupine B - 2. igralec iz skupin A

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.