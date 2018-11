Drzne besede: Federer ne bo več osvojil turnirja za grand slam

Za Rogerja Federerja velja, da je pravi teniški fenomen, potem ko je pri 37 letih še vedno v vrhu svetovnega tenisa. Švicar je letos sezono končal na tretjem mestu lestvice ATP, osvojil pa je tudi turnir za grand slam na OP Avstralije.

Toni Nadal, eden najbolj priznanih teniških trenerjev, je zapisal, da Federerja ne bomo videli več zmagovati na turnirjih za grand slam. "Kaj lahko pričakujemo v letu 2019? Težko si predstavljam, da bo Federer osvojil še kakšen turnir za grand slam. Pa ne zaradi njegove igre, ampak zaradi tega, ker se igra na tri dobljene nize. Tako mislim, čeprav me je Federer v preteklosti že presenetil," je povedal Toni, ki meni, da bo po upokojitvi Nadala, Federerja in Đokovića ostala neka praznina.

Toni Nadal je celo dvomil vrniti Novaka Đokovića.

Dvomil je o Đokoviću, a Srb je pokazal vrhunski tenis

Sedeminpetdesetletni teniški strokovnjak je nekaj besed zapisal tudi o Novaku Đokoviću in njegovi neverjetni vrnitvi na vrh. "To sezono si bomo zagotovo zapomnili po vrnitvi Novaka Đokovića, ki je prišel na raven kot pred nekaj leti. Spomnite se, da sem dvomil o tem. Vedel sem, da bo njegova vrnitev odvisna od njegove žene. Imel je izjemen drugi del sezone. Zmagal je Wimbledon, Cincinnati, OP ZDA in Šanghaj. Zaslužil si je, da je sezono končal na prvem mestu lestvice ATP."

Dvomi o mladi generaciji Toni Nadal dvomi, da bodo mladi teniški igralci spodrinili stare mačke. Foto: Reuters

V letošnjem letu smo videli nekaj izjemnih predstav mlajše generacije. Nazadnje smo lahko videli Aleksandra Zvereva, ki je zmagal finalni turnir v Londonu.

"Videli smo napredek Zvereva in Thiema, čeprav si iz določenih razlogov želim, da bi se to zgodilo čim pozneje. Nove generacije so v vseh športih presegle svoje predhodnike. Michael Phelps je presegel rekorde Iana Thorpa, Usain Bolt je presegel čase, ko sta tekmovala Carl Lewis in Ben Johnson. Imel sem vtis, da bo do menjave generacije prišlo, še preden se bodo tisti najstarejši poslovili. Ne želim, da se to sliši kot nespoštovanje do mladih, ampak dejansko nimam občutka, da bo prišlo do tega," je še zapisal Toni Nadal, ki zdaj trenira mlade teniške upe na akademiji Rafaela Nadala.