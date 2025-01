Ko spremljamo mlade teniške talente, ki presenečajo na Australian Opnu, se spomini radi vračajo k legendam tega športa. Med njimi je zagotovo tudi Roger Federer, ki je na prestižnem avstralskem turnirju leta 2017 spisal eno najbolj čustvenih zgodb v teniškem svetu. Po poškodbi, ki ga je porinila na stranski tir, je na turnirju v Melbournu spisal nepozabno zgodbo, ki je postala legenda. In za nameček se je vse skupaj končalo v epskem finalu z velikim tekmecem Rafaelom Nadalom. To je bil njun zadnji medsebojni finale na turnirjih za grand slam, s katerim sta navdušila vse ljubitelje tega športa.

Legendarni Roger Federer je januarja 2017 spisal eno najlepših zgodb v zgodovini tenisa, potem ko je bilo leto 2016 zanj izjemno težko. Kmalu po Australian Opnu je ob druženju s hčerkama naredil nenavaden gib in si poškodoval meniskus. Sledila je prva operacija v njegovi sicer izjemni karieri.

Tisto leto je odigral le pet turnirjev, zadnjega v Wimbledonu. V polfinalnem obračunu proti Milošu Raoniću se mu je operirano levo koleno upognilo. Padel je in nekaj sekund negibno ležal na osrednjem igrišču.

Do konca sezone se je Federer povsem umaknil in vse misli usmeril v rehabilitacijo. To je bilo njegovo prvo leto brez osvojene lovorike po letu 2000, hkrati pa je zaradi neaktivnosti prvič po letu 2002 izpadel iz elitne deseterice na lestvici ATP. Pred sezono na travi se je odpovedal nastopu na Roland Garrosu, kar je bila njegova prva odsotnost na turnirjih za grand slam po letu 1999.

Po šestmesečni odsotnosti so vsi nestrpno čakali na njegovo vrnitev. V tistem obdobju so številni dvomili, da se bo še kdaj vrnil v formo, ki bi mu omogočala boj za največje lovorike.

Foto: Guliverimage

Ob vrnitvi na Hopmanov pokal je pokazal obetavne znake, ko je zmagal na dveh od treh posameznih dvobojev. Vendar to ni bil uradni teniški turnir, kar je pomenilo, da je na Australian Open 2017 prišel brez uradnega dvoboja. In to po več kot šestih mesecih odsotnosti.

Ko se je januarja 2017 pojavil v Melbournu, so bila pričakovanja zmerna. Federer je bil številka 17 na lestvici ATP, najnižje uvrščen po skoraj 15 letih. A s svojo znano mirnostjo in prefinjenostjo na igrišču je k turnirju pristopil, kot da nima ničesar izgubiti. "Lahko igram sproščeno. Nihče ne pričakuje, da bom osvojil naslov," je dejal novinarjem pred začetkom.

Turnir se je za Federerja začel obetavno. V prvih krogih je zanesljivo premagal Jürgena Melzerja, ki mu je sicer vzel niz, Noaha Rubina in Tomaša Berdycha, kar mu je povrnilo nekaj samozavesti. A resnični izzivi so čakali v drugi polovici turnirja.

Vrhunci dvoboja med Federerjem in Nadalom v finalu OP Avstralije 2017

V osmini finala je naletel na žilavega Japonca Keija Nishikorija, ki ga je prisilil v pet napornih nizov. Federer je v tistem dvoboju pokazal ne le tehnično mojstrstvo, ampak tudi neizmerno psihično moč, ko je v ključnih trenutkih ohranil mirnost in napredoval v četrtfinale. Tam ga je čakal Nemec Mischa Zverev, presenečenje turnirja, ki pa ni bil kos Federerjevi prefinjeni igri.

V polfinalu je sledil epski obračun z rojakom Stanom Wawrinko. Po dveh dobljenih nizih se je zdelo, da bo Federer zlahka napredoval, a se je Wawrinka vrnil in izsilil peti niz. Takrat se je izčrpani Federer še enkrat zbral in uspelo mu je preskočiti rojaka.

V finalu ga je čakal Rafael Nadal, njegov največji tekmec in človek, ki mu je večkrat preprečil slavje na največjih odrih. To je bil njun prvi dvoboj na grand slamu po skoraj petih letih. In izkazalo se je, da tudi zadnji. Pričakovanja so bila izjemna, čustva napeta, v teniškem svetu je zavladala nostalgija. Foto: Guliverimage

Federer še ni nikdar premagal Nadala v Melbournu. Izgubil je vse tri dvoboje na tem prestižnem turnirju. Prav tako je izgubil preteklih šest finalnih obračunov proti Špancu.

Finale je bil prava poslastica. Federer je dobil prvi niz, Nadal je vrnil v drugem, nato je Federer z dominantno igro prevzel pobudo v tretjem, a je Nadal spet pokazal svojo neizmerno borbenost in izsilil odločilni peti niz. V tem se je odvijala prava drama, polna dih jemajočih točk in nervoznih trenutkov.

Federer je pri rezultatu 3:3 ubranil ključne žogice, nato je sledila odločilna osma igra. Pri rezultatu 40:40 sta si izmenjala kar 26 udarcev, točko pa je dobil Federer. "Nikoli ne bom pozabil te izmenjave," je dejal Federer. V tej igri je vzel Nadalov servis in si s svojim servisom odprl pot, da osvoji OP Avstralije. Pri rezultatu 5:3 in svojem servisu je Nadal sprva prišel do rezultata 30:0 in dal vedeti, da se utegne vrniti. Z asom je psihološko tehtnico Federer spet nekoliko vrnil proti sredini. A je Nadal že v naslednji izmenjavi prišel do dveh žogic za odvzem servisa tekmecu. Mirni Federer je z 19. asom prišel do 30:40, v naslednji točki pa z udarcem forhend poravnal rezultat na 40:40. Po treh urah in 35 minutah je imel nato kmalu prvo priložnost za skupno zmago, a je še ni unovčil.

Epska točka med Federerjem in Nadalom

Zato pa je bil zbran pri drugi, ki jo je zaključil z novim forhend winnerjem. A je za trenutek zavladala tišina, saj je Nadal zahteval pregled posnetka, ki pa je pokazal, da je bila žogica v polju. Nepopisno veselje Federerja se je začelo.

Po zmagi je Federer komaj zadrževal solze. "To je bilo neverjetno potovanje. Ne bi mi uspelo brez podpore družine in ekipe. Ta zmaga mi pomeni več, kot lahko opišem z besedami," je povedal med podelitvijo pokala.

Foto: Guliverimage

Zmaga je bila več kot le teniški dosežek. Bila je simbol vztrajnosti, vere vase in ponovne uveljavitve Federerja kot enega največjih teniških igralcev vseh časov. Ta turnir je bil zanj nov začetek, dokaz, da tudi pri 35 letih in po številnih dvomih še vedno lahko osvojil naslov za grand slam.

Federerjeva zmaga na Australian Opnu 2017 ostaja ena najbolj navdihujočih zgodb v teniškem svetu. Dokazal je, da nikoli ni prepozno za sanje, in navdihnil številne – tako na teniških igriščih kot zunaj njih. Čez leto se je vrnil na kraj prizorišča in še zadnjič v karieri osvojil turnir serije grand slam (številka 20), potem ko je v finalu prav tako v petih nizih premagal Hrvata Marina Čilića.