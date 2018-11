Kakšen uspeh naše igralke, med vsemi je pridobila največ mest

Primorka je bila še lani na 239. mestu lestvice WTA, letos pa se ji je izjemnimi teniškimi predstavami uspelo prebiti že na 69. mesto, sezono pa je potem končala mesto nižje. To pomeni, da je od lani napredovala za 170. mest in s tem postala igralka, ki ji je v letošnji sezoni na lestvici WTA uspel največji preskok. Omeniti velja tudi našo Tamaro Zidanšek, ki je uspela pridobiti 110 mest in je trenutno na 86. mestu.

Ne razmišlja, kje so njene meje

"Meni je bil cilj, da se prebijem med sto najboljših igralk na svetu. Moram povedati, da tega nisem pričakovala in lahko rečem, da sem zares zadovoljna z letošnjimi rezultati. Želim pa si, da bi bila prihodnja sezona še boljša," je povedala 27-letna teniška igralka, ki sicer že nekaj časa živi v Švici.

Dalila je bila letos uspešna tudi med dvojicami, kjer igra z Irino Koromachevo iz Rusije. Med drugim sta zmagali turnir v Bogoti Kot nam je Jakupovićeva zaupala v pogovoru se z Rusinjo dobro razumeta tako na igrišču, kot tudi zunaj njega. Želi si, da bi prihodnjo sezono igrali še bolje. In kje so meje naše trenutno najboljše igralke? "Na razmišljam o temu, kje so moje meje. Dala bom vse od sebe in kar bo, pa bo."

Foto: Guliver/Getty Images

Jakupovičeva se je letos preko kvalifikacij uspela prebiti na glavni turnir OP Francije, za tem je sledila sezona na travi, ki je bil zanjo najlepši, a tudi najtežji del sezone. Sprva se je v Nottinghamu prebila do četrtfinala, nato je v četrtfinalu igrala še v Birminghamu, kjer je morala igrati tudi kvalifikacije. Vsekakor je treba omeniti uvrstitev v polfinale na turnirju v Bogoti in na koncu sezoni še finale v Mumbai.

"Dvoboje sem igrala iz dneva v dan in nisem imela niti enega dneva odmora … Takrat sem bila zelo utrujena in zato sem bila v Wimbledonu nekoliko preutrujena. Sicer sem bila takrat zelo zadovoljna, saj sem se uspela prebiti med najboljšo stoterico."

Odigrala je prek 120 dvobojev Foto: Getty Images

Sedemindvajsetletna slovenska teniška igralka je v zadnji sezoni odigrala 127 dvobojev. Med posameznicami je igrala 69, medtem ko je v igri dvojic odigrala 58 dvobojev. To ritem je pri Dalili terjal svoj davek.

"Povsem normalno je, da včasih pride do utrujenosti, takšen ritem je naporen. Sama sem se odločila za takšno pot. Rada igram turnirje in to je tudi moj cilj. Sicer imam zdaj počitnice. Moraš pa biti kondicijsko dobro pripravljen, da lahko sploh zdržiš takšno število turnirjev in tekem," je povedala trenutno 70. igralka sveta, ki si je po sezoni vzela slabi štiri tedne počitka, a kmalu se bo z očetom, ki je tudi njen trener, začela pripravljati na novo sezono.

Z novo sezono ima že tudi nove načrte in nova pričakovanja. Za Dalilo bo letos nekoliko lažje, glede na to, da je na lestvici veliko višje uvrščene. Dolgoročnih načrtov za turnirje si ne dela. "Prvi turnir bom igrala na Kitajskem v Shenzhenu, nato bo sledil turnir v Hobartu in nato še OP Avstralije … Za naprej še ne vem, odvisno, kako visoko bom uvrščena in kateri turnir bo za mene boljši."

Tudi za reperezntanco

Slovensko žensko reprezentanco februarja v Veliki Britaniji v I. evroafriški skupini Pokala Federacij čakajo novi dvoboji. Z najboljšimi slovenskimi igralkami bi se Slovenija lahko prebila eno raven višje. Selektor Andrej Kraševec bo letos lahko računal tudi na Dalilo.

"Nikoli mi ni težko igrati za slovensko reprezentanco. Pravzaprav uživam igrati v pokalu Fed, prav tako sem se s selektorjem in ostalimi že zmenila, da bom prihodnjo sezono igrala. Seveda v primeru, da ne bo nobenih poškodb, ampak sama mislim, da bo vse v redu."