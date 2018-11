Polona Hercog znova druga Slovenka na lestvici WTA

Glede na to, da je večina najboljših teniških igralk zaključila sezono in si bo v naslednjih petih tednih nabirala moči za nove podvige v letu 2019, se lestvica WTA ni bistveno spremenila. Prva sprememba med najboljšimi je šele na 39. mestu, kar pomeni, da so na vrhu Romunka Simona Halep, Nemka Angelique Kerber in Danka Caroline Wozniacki.