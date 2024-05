Samo Tamara Zidanšek v tretji krog kvalifikacij za Roland Garros

Veronika Erjavec je na pariškem pesku v prvem krogu kvalifikacij ugnala 110. igralko sveta, Američanko Claire Liu, z 2:6, 6:3 in 6:3. A je v drugem krogu naletela na razpoloženo špansko tekmico Irene Burillo Escorihuela, ki je končala upe Slovenke za nastop v glavnem žrebu turnirja Roland Garros. V uri in 26 minutah je slednja slavila s 6:4 in 6:3.

Tamara Zidanšek Foto: Reuters Tamara Zidanšek je bila v drugem krogu boljša od Nemke Nome Nohe Akugue (177.) s 4:6, 6:4 in 6:1. Zidanšekova, ki je uvodoma v slovenskem obračunu premagala Polono Hercog, je po dveh urah in 19 minutah ter tudi prekinitvi strla Nemko nigerijskega rodu. V tretjem krogu za vstopnico v glavni del turnirja se bo pomerila s šesto nosilko kvalifikacij, Američanko Hailey Baptiste (108. igralka sveta).

Slovenka, ki je sicer v 25. nosilka kvalifikacij, je v prvem nizu izgubila tri igre na svoj servis, kar je bilo ključno, da je Nemka tesno dobila uvodni niz. Zidanšek je drugega začela z vodstvom 3:1, v nadaljevanju pa z novim brejkom dobila še en tesen niz. Tretji, odločilni niz je minil v znamenju 26-letne Slovenke, ki je štirikrat odvzela servis nasprotnici, vse skupaj pa ji dopustila le eno igro in na koncu suvereno slavila s 6:1, potem ko je že pred tem vodila s 5:0.

Nastope v kvalifikacijah na pariškem pesku je zaključila tudi Dalila Jakupović (227.). Ta je prav tako obstala v drugem krogu. Potem ko je v prvem krogu odpravila Romunko Irino Baro (215.), je tokrat klonila proti Rusinji Anastaziji Zaharovi, 166. igralki sveta, s 4:6 in 2:6.

Kvalifikacije je zaradi težav s formo izpustila Kaja Juvan, s 129. mestom najvišje uvrščena Slovenka.

Ženeva, ATP 250 (579.320 evrov):



2. krog:

Alex Michelsen (ZDA) - Taylor Fritz (ZDA/3) 6:4, 4:6, 7:5;

Tomas Machač (Češ) - Nicolas Moreno de Alboran (ZDA) 4:6, 7:5, 6:0;

Sebastian Baez (Arg/5) - Roberto Carballes (Špa) 6:3, 6:0;

Casper Ruud (Nor/2) - Sebastian Ofner (Avt) 4:6, 6:2, 6:2;



Lyon, ATP 250 (579.320 evrov):



2. krog:

Dominik Koepfer (Nem) - Ugo Humbert (Fra/1) 2:6, 6:4, 6:4;

Tomas Etcheverry (Arg/6) - Thiago Wild (Bra) 7:5, 3:0 predaja;

Luciano Darderi (Ita) - Adrian Mannarino (Fra/3) 7:6 (4), 6:3;

Arthur Rinderknech (Fra) - Frances Tiafoe (ZDA/5) 7:6 (7), 6:4;

Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Yoshihito Nishioka (Jap) brez boja;



Rabat, WTA 250(245.744 evrov):



2. krog:

Lucia Bronzetti (Ita/4) - Martina Trevisan (Ita) 6:2, 6:3;

Viktorija Tomova (Bol) - Wang Yafan (Kit) 7:6 (4), 6:0;

Laura Siegemund (Nem) - Maria Camila Osorio (Kol) 6:4, 6:4;

Peyton Stearns (ZDA) - Wang Xiyu (Kit/6) 6:3, 6:1;

Mayar Sherif (Egi) - Maria Carle (Arg) 6:3, 6:2;

Kamila Rahimova (Rus) - Camilla Rosatello (Ita) 4:0 predaja;



Strasbourg, WTA 500 (802.237 evrov):



2. krog:

Marketa Vondrousová (Češ/1) - Magdalena Frech (Pol) 5:7, 6:1, 6:0;

Anhelina Kalinina (Ukr) - Fiona Ferro (Fra) 6:3, 3:6, 6:0;

Magda Linette (Pol) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/6) 6:7 (5), 6:3, 6:3;

Madison Keys (ZDA/4) - Wang Xinyu (Kit) 7:5, 6:0;

Beatriz Haddad Maia (Bra/2) - Emma Navarro (ZDA) 6:4, 7:6 (1);

Clara Burel (Fra) - Elina Svitolina (Ukr/7) 7:6 (1), 4:6, 6:1.