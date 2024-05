Zverev preprečil senzacionalni čilenski finale

Na teniškem mastersu v Rimu vendarle ne bo senzacionalnega čilenskega finala. Alejandro Tabilo, ki je izločil tudi Novaka Đokovića, je v polfinalu v treh nizih izgubil proti tretjemu nosilcu iz Nemčije Alexandru Zverevu. A se mu je pravzaprav nasmihala nova velika zmaga. V drugem polfinalu igrata Nicolas Jarry in Tommy Paul.

Alexander Zverev Foto: Reuters Za 26-letnim čilenskim tenisačem, sicer rojenim v kanadskem Torontu, Alejandrom Tabilom, je sanjski teden, ko je na poti do svojega prvega polfinala na masterih izločil tudi prvega igralca sveta Novaka Đokovića. Njegova zgodba v Rimu se je zdaj v polfinalu vendarle končala. Pa je prvi niz proti Nemcu Alexandru Zverevu dobil gladko po pol ure igre s 6:1. V drugem je bil dvoboj povsem izenačen, po uri in 15 minutah je odločila podaljšana igra, ki jo je dobil tretji nosilec. In Tabilo je bil takrat strt. Odločilni tretji niz je Zverevu pripadel s 6:2 po dobre pol ure.

V drugem polfinalu se v petek zvečer merita še en Čilenec Nicolas Jarry in Američan Tommy Paul.

Rim, ATP 1000:



Polfinale:

Alexander Zverev (Nem/3) - Alejandro Tabilo (Čil/29) 1:6, 6:7, 6:2

Nicolas Jarry (Čil/21) - Tommy Paul (ZDA/14)