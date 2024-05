V četrtfinalu Rima kar tri presenečenja

Prva finalistka močnega teniškega turnirja v Rimu je prva igralka sveta Iga Swiatek, ki je s 6:4 in 6:3 premagala tretjo nosilko Coco Gauff. V moški konkurenci so se končali četrtfinalni dvoboji. Štirinajsti nosilec Tommy Paul je v treh nizih izločil sedmopostavljenega Huberta Hurkacza. Še večje presenečenje pa na večernem četrtkovem dvoboju, ko je 21. nosilec Nicolas Jarry domov poslal Stefanosa Cicipasa.

Četrtek v Rimu za poljski tenis ni bil stoodstotno uspešen, Iga Swiatek je napredovala v finale med dekleti, Hubert Hurkacz pa je izpadel v četrtfinalu moškega dela turnirja. Z Američanom Tommyjem Paulom sta igrala kar dve uri in 44 minut. Dvoboj se je končal z rezultatom 7:5, 3:6 in 6:3 v korist nižjepostavljenega Paula. Američan bo tretjič zaigral v polfinalu mastersa, lani je v Melbournu prvič igral tudi v polfinalu turnirja za grand slam.

V četrtek zvečer je še lepše presenečenje pripravil 28-letni Čilenec Nicolas Jarry Fillol, ki je po dveh urah in 42 minutah s 3:6, 7:5 in 6:4 premagal šestega nosilca iz Grčije Stefanosa Cicipasa. Tudi on bo prvič igral v polfinalu mastersa.

Nicolas Jarry še sam ni mogel verjeti, da je premagal Stefanosa Cicipasa in se uvrstil v polfinale Rima. Foto: Reuters

Večer prej sta se v polfinale uvrstila Čilenec Alejandro Tabilo in Nemec Alexander Zverev. Prvi je 29. nosilec, drugi pa tretjepostavljeni, torej med najboljšimi štirimi v Rimu kar tri presenečenja.

Rim, ATP 1000:



Četrtfinale:

Tommy Paul (ZDA/14) – Hubert Hurkacz (Pol/7) 7:5, 3:6, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/6) – Nicolas Jarry (Čil/21) 6:3, 5:7, 4:6



Rim, WTA 1000:



Polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) – Coco Gauff (ZDA/3) 6:4, 6:3.