Tamara Zidanšek uspešna v prvem krogu kvalifikacij Wimbledona, konec za Veroniko Erjavec

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela kvalifikacije za nastop na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. V prvem krogu kvalifikacij je Slovenka s 5:7, 6:3 in 6:4 premagala Kitajko Xiaodi You. V prvem krogu pa je obstala Veronika Erjavec, v Roehamptonu je bila boljša Belorusinja Aleksandra Sasnovič s 6:2, 6:2.

Tamara Zidanšek, 110. igralka s svetovne teniške lestvice WTA in 14. nosilka kvalifikacij, je za zmago na sveti travi potrebovala dve uri in 14 minut. Za preboj v glavni del žreba se bo v drugem od morebitnih treh krogov kvalifikacij pomerila z zmagovalko dvoboja med Filipinko Alexandro Eala in Francozinjo Jessiko Ponchet.

Kitajka je danes izkoristila vse štiri žogice za odvzem servisa, tri od teh v prvem nizu, ki ga je tudi dobila. V nadaljevanju je Slovenka zaigrala bolje in drugi niz dobila brez večjih težav. V zadnjem je že vodila s 4:1, a se je You vrnila, preden je dvoboj 26-letna Slovenka zaključila z brejkom.

Za Veroniko Erjavec pa je bila premočna 124. igralka sveta in 15. nosilka kvalifikacij. Dvoboj je trajal vsega 71 minut, 30-letna Belorusinja pa je izkoristila štiri od osmih priložnosti za odvzem servisa, Erjavčeva, sicer 176. igralka lestvice WTA, pa je svojo edino zapravila.

V kvalifikacijah za nastop na sveti travi bosta nastopili še dve Slovenki. V nadaljevanju dneva sta predvidena še nastopa Polone Hercog (182.) proti Slovakinji Viktorii Hrunčakovi (192.) in Dalile Jakupović (213.) proti Madžarski Panni Udvardy (134.).

Kvalifikacije bodo trajale do četrtka, tretji grand slam sezone pa se bo začel v ponedeljek. Žreb parov bo v petek dopoldne.

Preberite še: