Znani polfinalisti v Halleju, Londonu in Birminghamu

V polfinale turnirja ATP 500 v Halleju v Nemčiji sta se prebila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Alexander Zverev, v Londonu na turnirju Queen's je to spodletelo četrto postavljenemu Američanu Taylorju Fritzu, na turnirju WTA 250 v Birminghamu pa drugi nosilki, Čehinji Barbori Krejčikovi.

Polfinalna para Halleja sta Jannik Sinner - Zhang Zhizhen in Alexander Zverev - Hubert Hurkacz. Za mesto v finalu turnirja Queen's v Londonu se bosta udarila Jordan Thompson in Lorenzo Musetti ter Tommy Paul in Sebastian Korda. V Birminghamu sta polfinalna para Elisabetta Cocciaretto - Julija Putinceva in Ajla Tomljanovic - Anastazija Potapova.

Halle, ATP 500 (2.255.655 evrov): Četrtfinale:

Hubert Hurkacz (Pol/5) - Marcos Giron (ZDA) 7:6 (5), 6:4;

Alexander Zverev (Nem/2) - Arthur Fils (Fra) 6:7 (5), 6:3, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/1) - Jan-Lennard Struff (Nem) 6:2, 6:7 (1), 7:6 (3);

Zhang Zhizhen (Kit) - Christopher Eubanks (ZDA) 6:4, 4:6, 7:5; Queen's, ATP 500 (2.255.655 evrov): Četrtfinale:

Jordan Thompson (Avs) - Taylor Fritz (ZDA/4) 6:4, 6:3;

Lorenzo Musetti (Ita) - Billy Harris (VBr) 6:3, 7:5;

Tommy Paul (ZDA/5) - Jack Draper (VBr) 6:3, 5:7, 6:4;

Sebastian Korda (ZDA) - Rinky Hijikata (Avs) 6:7 (4), 6:3, 6:4; Berlin, WTA 500 (823.000 evrov): Četrtfinale:

Viktorija Azarenka (Blr) - Jelena Ribakina (Kaz/3) 3:1 predaja; Birmingham, WTA 250 (249.260 evrov): Četrtfinale:

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Diana Šnajder (Rus) 5:7, 6:4, 6:2;

Anastazija Potapova (Rus/7) - Barbora Krejčikova (Češ/2) 6:1, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:3, 6:7 (2), 6:1;

Ajla Tomljanovic (Avs) - Leylah Fernandez (Kan/6) 1:6, 6:3, 6:2.

