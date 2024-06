Od 9. do 15. septembra bo v Ljubljani potekal že četrti turnir serije WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Nagradni sklad bo 125.000 ameriških dolarjev (116.439 evrov). Turnir bo v celoti potekal na igriščih TC Tivoli. Vlogo direktorice turnirja bo tokrat prevzela Tea Starc, so potrdili pri slovenski teniški zvezi.

Turnir se je lani v Ljubljano preselil iz Portoroža, kjer sta dve leti zaporedoma potekala turnirja serije WTA 250. Na prvem leta 2021 je zmagala Italijanka Jasmine Paolini, finalistka letošnjega odprtega prvenstva Francije, leta 2022 je bila najboljša Čehinja Katerina Siniakova, lani pa je v Ljubljani pred polnimi tribunami zmagala Španka Marina Bassols Ribera.

Direktorica turnirja bo letos Tea Starc, ki je že vrsto let zaposlena na Tenis Sloveniji. "Z velikim veseljem in ponosom prevzemam funkcijo direktorice teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Ta priložnost mi omogoča, da izkoristim svoje dragocene izkušnje v vlogi direktorice marketinga in odnosov z javnostmi na Tenis Sloveniji ter namestnice direktorja na preteklih WTA tekmovanjih. Počaščena sem, da mi je bila zaupana ta odgovorna funkcija. Verjamem, da bom s svojo predanostjo, strokovnostjo in strastjo do tenisa upravičila zaupanje," je povedala Starc.

Turnir bo potekal na eni lokaciji v športnem parku Tivoli. "Prepričana sem, da nas čakajo vrhunske teniške predstave in izjemni rezultati, zlasti naših slovenskih tekmovalk. Še enkrat bi rada poudarila, da je ta turnir posvečen slovenskim tekmovalkam, saj želimo, da imajo priložnost nastopiti pred domačimi gledalci in čutiti podporo svojih navijačev. Zato vse ljubitelje tenisa vabim, da se nam pridružite in skupaj z nami doživite nepozabne teniške trenutke. Verjamem, da bo sončen teden, poln strasti, športnega duha in vrhunskega tenisa prinesel številne nepozabne spomine za vse. Hvala za vašo podporo in se vidimo v Tivoliju," je ob tem ljubitelja tenisa povabila v Tivoli.

