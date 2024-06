Odličen začetek, slab konec, Zidanškova brez Wimbledona

Tamara Zidanšek je izpadla drugem krogu kvalifikacij turnirja za grand slam v Wimbledonu. Od nje je bila z 1:6, 7:6 (9) in 6:3 boljša 162. igralka na lestvici WTA Filipinka Alexandra Eala.

Tamara Zidanšek je tekmo dobro odprla in prvi niz dobila s 6:1. V drugem nizu je imela osem zaključnih žog za zmago, od tega v podaljšani igri kar šest, a vse zapravila in podaljšano igro izgubila z 9:11. Tako Zidanšek kot Eala sta v omenjenem nizu po enkrat izgubili servis. V tretjem nizu je Eala Zidanškovi dvakrat odvzela servis in niz prepričljivo dobila s 6:3.

Že v sredo sta izmed Slovenk v prvem krogu kvalifikacij izpadli Veronika Erjavec in Dalila Jakupović. V konkurenci tako ostaja le še Polona Hercog, ki je ob 19.10 začela dvoboj s Turkinjo Zeynep Sönmez.