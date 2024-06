Novak Đoković se je oglasil sredi noči

Navijači teniškega šampiona Novaka Đokovića so lahko bolj pozitivno naravnani v luči njegovega nastopa na slovitem Wimbledonu, potem ko je moral Roland Garros zaradi težav s kolenom predčasno zaključiti.

Novak Đoković je v nedeljo prispel v London, kjer je takoj treniral na igriščih All England Cluba. S tem je postavil dobro osnovo za nastop na prestižnem teniškem turnirju, in to manj kot 20 dni po operaciji kolena, ki ga je bremenil na OP Francije.

Čeprav so mnogi pričakovali, da bo izpustil Wimbledon, da bi se čim bolj pripravil za olimpijske igre, je Đoković spet na delu. "Tisti čas v letu. Dobro se je vrniti. Dajem vse od sebe, da bom pripravljen za Wimbledon," je sredi noči na Instagramu ob posnetkih treninga v Londonu zapisal Đoković.