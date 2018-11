Kaj mu je šlo pri Novaku Đokoviću najbolj na živce? #video

Novak Đoković in Boris Becker sta sodelovala tri leta, in sicer od leta 2014 do leta 2016, skupaj pa sta osvojila šest lovorik za grand slam. O njunem sodelovanju je bilo že veliko napisanega, a Becker, ki ravno danes praznuje svoj 51. rojstni dan, na vsake toliko časa izda kakšno zanimivo podrobnost iz njunega več kot uspešnega sodelovanja.

Foto: Reuters

Ena izmed zadnjih podrobnosti je, kaj mu je šlo pri srbskem teniškem zvezdniku najbolj na živce. "Ko sem bil njegov trener, me je njegovo odbijanje žogice spravljalo ob živce. To je njegova navada in njegov ritem. Takrat mi je rekel: 'Tako sem se navadil in o tem sploh ne razmišljam.' Takšen je," je razkril danes še vedno najmlajši zmagovalec v zgodovini Wimbledona.

V Miamiju je žogico odbil kar 29-krat

Novak Đoković je znan po tem, da pred servisom velikokrat odbije žogico. Na turnirju v Miamiju je proti Andyju Muarryju pred zadnjo točko žogico odbil kar 29-krat.

In zakaj igralci pred vsakim servisom odbijajo žogico?

Razlogov je več, a veliko ljudi meni, da igralci porabijo preveč časa za ta ritual. Nekateri to počnejo, da se osredotočijo nase in pred točko umirijo. Eden izmed razlogov naj bi bil, da igralec preveri, kako se žogica odbija, in približno predvideva, kako se bo odbila po njegovem začetnem udarcu. Nekateri pa ta ritual izkoristijo za to, da se pravilno postavijo.

Pred leti je dal zanimivo izjavo Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta, ki se še vedno vrača po operaciji kolka. "To delam zato, ker to počnejo tudi preostali igralci, ne zato, ker bi bila kakšna razlika med žogicami."