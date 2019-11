Ni se spremenil. Jose Mourinho se je vrnil v svojem slogu.

"The Special One je nazaj", lahko zapišemo po prvi novinarski konferenci Joseja Mourinha v vlogi trenerja Tottenhama.

"The Special One je nazaj", lahko zapišemo po prvi novinarski konferenci Joseja Mourinha v vlogi trenerja Tottenhama.

Po tem, ko so pri Tottenhamu v torek odslovili trenerja, ki jih je v prejšnji sezoni popeljal do finala lige prvakov Mauricia Pochettina, so Londončani že v sredo kot novega trenerja potrdili Joseja Mourinha. Portugalec, ki se je vrnil po enoletni odsotnosti, je medtem že nastopil na svoji prvi novinarski konferenci in takoj navdušil.

"Sem zelo ponižen človek," je številnim novinarjem, ki so z zanimanjem pričakovali njegovo predstavitveno konferenco, sprva povedal Jose Mourinho, ki je znan po svoji samozavesti, včasih tudi arogantnosti, predvsem pa temu, da je za medije zelo zanimiv.

"Ne vem, saj finala lige prvakov še nisem izgubil," pa je malo za tem z odgovorom na vprašanje, ali misli, da je poraz v finalu lige prvakov proti Liverpoolu vplival na njegovo ekipo, spet nasmejal in v svojem slogu sporočil, da se je vrnil. "The Special One" (posebni, op.p.) kot Portugalca kličejo številni, odkar si je ta vzdevek pred leti ob prihodu na klop Chelseaja izbral kar sam, je takoj dal vedeti, da bo angleška premier liga z njegovim prihodom postala še bolj zanimiva, kot je že.

"Odkar me ni bilo, sem dodobra analiziral svoje delo in lahko rečem, da ne bom ponavljal starih napak. Morda bom počel nove, a starih ne," je še povedal 56-letni Portugalec, ki je bil brez trenerske službe vse od decembra lani, ko je po dveh letih in še nekaj mesecih zapustil Manchester United.

Čas, ko ga ni bilo, ni izgubljen

"Na teh 11 mesecev, ko me ni bilo zraven, ne gledam kot na izgubljen čas, ampak na obdobje, ko sem lahko analiziral preteklost in se pripravil na prihodnost. Mauricio Pochettino, ki je klop Tottenhama grel v preteklosti, je opravil sijajno delo. Moja vrata bodo zanj vedno odprta," je polaskal Argentincu, ki se je od Tottenhama poslovil po petih letih.

"Prišel sem v velik klub, dobil sem sijajno službo. V roke sem dobil sijajne nogometaše. Verjamem, da bomo skupaj dosegali odlične rezultate. Ko ne zmagujem, sem žalosten. V mojem DNK so zmage, zato me vse drugo razjezi. Prepričan sem, da jim bom pri Tottehamu dosegel ogromno," je še povedal trener, ki je do zdaj osvojil dva naslova evropskega prvaka. S Portom leta 2004 in z milanskim Interjem šest let pozneje, lovorike pa osvajal tudi s Chelseajam, Real Madridom in Manchester Unitedom.

Ni denarja za okrepitve? Ni problema.

"Ne potrebujem denarja za okrepitve. Že zdaj imam namreč odlično ekipo. Vse, kar potrebujem, je čas," je Mourinho odgovoril na dejstvo, da Tottenhamu primanjkuje denarja, zato si preveč dragih nakupov v prihajajočem januarskem prestopnem roku ne bo mogel privoščiti.

Tottenham je trenutno sicer šele na 14. mestu angleške premier lige, medtem ko gre Londončanom v ligi prvakov precej bolje. V skupini skupaj z Bayernom Münchnom, Crveno zvezdo iz Olympiakosom iz Pireja je dva kroga pred koncem skupinskega dela na drugem mestu s sedmimi točkami in ima pred Crveno zvezdo tri točke naskoka.

Debi na klopi Tottenhama Mourinha sicer čaka v soboto, ko bo v angleški premier ligi gostoval pri mestnem tekmecu West Ham Unitedu, že tri dni pozneje pa bo debitiral pred domačimi navijači, ko bo v ligi prvakov gostil Olympiakos.