Kot strela z jasnega: Tottenham odpustil Pochettina

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je zaradi slabega štarta v sezono odpustil argentinskega trenerja Mauricia Pochettina, ki je s svojimi varovanci pred zgolj petimi meseci igral v finalu lige prvakov. Argentinec je na klopi Londončanov sedel pet sezon in pol in bil ljubljenec navijačev. Edina črna pika je, da se v tem času ni veselil nobene lovorike.

Sedeminštiridesetletni Pochettino, ki je na klopi londonskega kluba sedel pet let, je v minuli sezoni v finalu lige prvakov z ekipo izgubil proti Liverpoolu. "Klub lahko potrdi, da smo Mauricia Pochettina in njegovo trenersko ekipo Jesusa Pereza, Miguela D'Agostina in Antonia Jimeneza razrešili svojih dolžnosti," so novico potrdili na klubski spletni strani.

Predsednik kluba Daniel Levy je dodal, da odločitev ni bila lahka, a so rezultati v domačem prvenstvu s konca minule sezone in na začetku nove nezadovoljivi. Kdo ga bo nasledil, za zdaj še ni jasno.

Tottenham po 12. krogih zaseda 14. mesto prvenstvene lestvice in je zmagal zgolj trikrat.

Preberite še: