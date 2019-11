Mourinho dobil službo in poskrbel za novico dneva

Angleški klubski velikan Tottenham je izbral novega trenerja. V torek je presenetil nogometno Evropo z objavo, da se zaradi slabših rezultatov od pričakovanih poslavlja od dolgoletnega argentinskega trenerja Mauricia Pochettina. Nasledil ga bo nihče drug kot eden najbolj uspešnih trenerjev zadnjih desetletjih, Portugalec Jose Mourinho. V bogati karieri je osvojil 25 lovorik, na Otoku pa že vodil Chelsea in Manchester United. Zdaj bo skušal predramiti aktualnega evropskega podprvaka in ga dvigniti na lestvici, saj v angleškem prvenstvu zaseda skromno 14. mesto.

Nedavno, ko je trenersko menjavo opravil Bayern München, brez službe pa ostal Hrvat Niko Kovač, se je omenjala možnost, da bi Jose Mourinho prekinil skoraj leto dni dolg trenerski post in se vrnil k delu, ki ga je v karieri najbolje opravljal. Bil je trener številnih nogometnih velikanov. Kot strateg Porta, Chelseaja, Interja, Reala in Manchester Uniteda je osvojil kar 25 lovorik, naslovnic pa ni polnil le s svojimi taktičnimi sposobnostmi, s katerimi je znal ekipe v mnogih primerih popeljati do želenih ciljev, ampak tudi svojim nepredvidljivim značajem.

Na Otoku si je nadel vzdevek Posebni (Special One). Zaradi ogromnih uspehov z londonskimi modri se ga je oprijel status klubske ikone. Zamajala ga je šele rezultatska kriza, ko ga je vodstvo kluba pred štirimi leti odpustilo in poskrbelo za enega največjih razočaranj v njegovi karieri. Rane je skušal celiti na Old Traffordu, kjer je Manchester United popeljal do nekaj lovorik, postal je tudi zmagovalec evropske lige in število evropskih lovorik povišal na štiri, a zaradi slabih rezultatov rdečih vragov potegnil krajšo in 18. decembra 2018 zapustil klub.

Trenerske lovorike Joseja Mourinha (25): Zmagovalec lige prvakov: Porto (2004), Inter (2010)

Zmagovalec lige Europa/pokal Uefa: Porto (2003), Manchester United (2017)

Angleški prvak: Chelsea (2005, 2006, 2015)

Angleški pokal FA: Chelsea (2007)

Angleški ligaški pokal: Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017)

Angleški superpokal: Chelsea (2005), Manchester United (2016)

Italijanski prvak: Inter (2009, 2010)

Italijanski pokal: Inter (2010)

Italijanski superpokal: Inter (2008)

Španski prvak: Real Madrid (2012)

Španski pokal: Real Madrid (2011)

Španski superpokal: Real Madrid (2012)

Portugalski prvak: Porto (2003, 2004)

Portugalski pokal: Porto (2003)

Portugalski superpokal: Porto (2003)

Mourinho, karizmatični 56-letni Portugalec, znan po ostrem jeziku in neposrednosti, se tako vrača na trenerski stolček. Izbral je klub, ki je v sezono 2019/20 vstopil z velikimi pričakovanji, a nato razočaral navijače. Tottenham je aktualni evropski podprvak. Čeprav je zadržal večino najboljših igralcev, s pomočjo novega stadiona, enega najlepših in najbolj modernih na svetu, pa želel storiti še korak naprej in se vključiti v boj za naslov angleškega prvaka, v tej sezoni ni bil prepričljiv.

V prvenstvu je na 12 tekmah zmagal le trikrat, tako da za vodilnim Liverpoolom zaostaja že okroglih 20 točk, na lestvici pa zaseda skromno 14. mesto. Navijače je zabolel tudi nepričakovano hitro slovo v ligaškem pokalu, kjer je bogati londonski klub izpadel proti ''četrtoligašu'' Colchesterju. V ligi prvakov je po sramotnem domačem porazu z Bayernom (2:7) le našel pot do drugega mesta in preboja v osmino finala lige prvakov, zdaj pa se želi na krilih najboljših igralcev, največji zvezdniki so Harry Kane (najboljši strelec kvalifikacij za EP 2020), Christian Eriksen, Son Heung-Min, Tanguy Ndombele in Dele Alli, vrniti med najboljše na Otoku.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

Portugalec je sklenil pogodbo do konca sezone 2022/23, prvič pa bo na delu v soboto, ko čaka Tottenham zahtevno gostovanje pri mestnem tekmecu West Hamu.