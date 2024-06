Nemci prečrtali še zadnje ime

V nemški vrsti je bilo odprto le še eno vprašanje, saj je imel selektor Julian Nagelsmann na razširjenem seznamu nazadnje 27 imen.

Danes so se v nemških medijih že pojavili namigi, da bo prav vratar Stuttgarta tisti, ki ne bo v postavi za EP. A uradne potrditve ni bilo do večera, ko je selektor odločitev potrdil v pogovoru za televizijo RTL pred začetkom prijateljske tekme z Grčijo. Rok za prijavo seznama 26 nogometašev, ki ga za EP zahteva krovna zveza Uefa, se bo iztekel danes opolnoči.

"To nima nobene zveze s pripravljenostjo Alexa, dobro je deloval na pripravah in se vključil v ekipo," je dejal Nagelsmann in pojasnil, da se je nazadnje odločil za enega igralca več v polju namesto četrtega vratarja. Očitno pa je glede odločitve o odvečnem članu ekipe tehtal med Nüblom in napadalcem Bayerna Leroyem Sanejem, ki ni v najboljši formi, a je nazadnje ostal v ekipi.

Nemci bodo domače EP začeli 14. junija proti Škotski.

Postava Nemčije: Vratarji: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim);

Branilci: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Vezisti: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aleksandar Pavlović (Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen);

Napadalci: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern), Leroy Sane (Bayern), Deniz Undav (Stuttgart)

Preberite še: