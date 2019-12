Ganljivo in čustveno: super očka v Braziliji šokiral sina z norim darilom! #video

Nogomet je priljubljen po vsem svetu, v Braziliji, domovini sambe in petkratnih svetovnih prvakov, pa predstavlja še nekaj več. Pooseblja strast, vodilo življenja, v kateri se pretakajo močna čustva. O tem pričajo tudi solze sreče, ki so polzele po licu vzhičenega mladega navijača, ko si ga je njegov oče, goreč navijač Flamenga, privoščil na prav poseben način.

V Dohi v teh dneh poteka klubsko svetovno prvenstvo v nogometu. V sobotnem finalu se bosta ob 18.30 po slovenskem času pomerila Liverpool in Flamengo. Evropski in južnoameriški prvak bosta odločila o svetovni klubski kroni, spektakel pa bo v Katar, ki je gostitelj SP 2022, privabil ogromno navijačev.

Med njimi bo najverjetneje tudi brazilski fantič, ki so se mu pred dnevi uresničile sanje. In to kako! Njegov oče se je ravno odpravljal na dolgo pot v Katar, kjer bo stiskal pesti za Flamengo. Na letališče se je napotil v polni navijaški opravi priljubljenega kluba iz Ria de Janeira, sin pa se je sam pri sebi že sprijaznil z mislijo, kako bo nekaj časa brez očeta.

Kako je oče presenetil sina na letališču?

Ta si je pred odhodom v Doho, kamor je v zadnjih dneh odpotovalo ogromno navijačev Flamenga, na letališču zaželel še fotografije v družinskem krogu. S sinom, ki je bil prepričan, da bo njegov oče v Doho odpotoval sam, sta se nastavila objektivu. Sin ni skrival slabe volje, nato pa mu je oče v roke podal letalsko vozovnico. Šok je bil popoln.

Mladi navijač Flamenga je potreboval kar nekaj sekund, da je ob dodatnih pojasnilih mame, ki je vse skupaj snemala in poskrbela za ganljiv videoposnetek, dojel, kako je ena izmed vozovnic napisana prav na njegovo ime. Ko mu je to povedal še oče, je sledil strasten objem. Po licu so stekle solze sreče, saj so se mu uresničile sanje. Odpotoval je na drugo stran sveta, v oddaljeni Katar, kjer je njegov Flamengo v polfinalu premagal azijskega prvaka Al-Hilal iz Savdske Arabije.

Sprejem nogometašev Flamenga po naslovu južnoafriških prvakov v Rio de Janeiru. Foto: Reuters

Od naslova svetovnega prvaka je tako oddaljen le še en korak. V soboto sledi sklepno dejanje, veliki finale z zvezdniško Kloppovo zasedbo. Ob podpori tako strastnih navijačev, kot jih ima brazilski prvak Flamengo, med njimi pa sta tudi super očka in njegov presrečen sin, je možno prav vse, nogomet pa je še enkrat dokazal, da ne slovi kar tako kot najpomembnejša postranska stvar na svetu.