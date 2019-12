Liverpool je svetovni klubski prvak

V finalu nogometnega klubskega svetovnega prvenstva v Dohi sta se pomerila evropski in južnoameriški prvak, Liverpool in Flamengo. Šele v podaljšku je padel prvi gol, dosegel ga je Roberto Firminho in Angleže razveselil z novo lovoriko. Za končno tretje mesto sta obračunala poraženca polfinala, mehiški Monterrey in savdski Al-Hilal, po enajstmetrovkah pa so s 3:2 slavili prvaki Srednje in Severne Amerike.

Liverpool je prvič osvojil to mednarodno lovoriko, finalna tekma z brazilskim Flamengom pa je bila napeta ne le 90, pač pa kar 1290 minut. V rednem delu tekme ni bilo golov, zato sta moštvi odigrali dvakrat po 15 minut podaljška. Prvi in kot se je izkazalo odločilni gol je padel v 99. minuti tekme, ko so rdeči izpeljali lepo akcijo, obramba Flamenga pa je malo zaspala in samega pustila brazilskega napadalca angleške ekipe Roberta Firminha, ki je hladnokrvno zadel in odločil zmagovalca spektakla v Katarju.

FT: Liverpool 1-0 Flamengo

Firmino's goal makes the difference as @LFC are the new #ClubWC champions! pic.twitter.com/TNw5czF2ST — FIFA Club World Cup 🇦🇪🏆 (@ClubWorldCups) December 21, 2019

Mehičani tretji

V tekmi za tretje mesto je Savdijce v vodstvo popeljal Carlos Eduardo v 35. minuti, Arturo Gonzalez je izenačil v 56. minuti, Mehičanom pa je v 61. minuti vodstvo priigral Maximiliano Meza. Pet minut pozneje je Al-Hilal znova poravnal izid, za 2:2 je zadel Bafetimbi Gomis.

Ker do konca rednega dela zadetkov ni več bilo, so sledile enajstmetrovke, Monterrey je zadel štiri od petih, Al-Hilal pa tri. Odločilno je zabil Luis Cardenas.

Končno peto mesto je osvojil Esperance de Tunis, ki je s 6:2 odpravil domači Al-Sadd.

#ClubWC



1. Real Madrid🇪🇸

2. Kashima Antlers🇯🇵

3. Nacional🇨🇴

4. América🇲🇽

5. Jeonbuk🇰🇷

6. Mamelodi🇿🇦

7. Auckland City🇳🇿



What a tournament! pic.twitter.com/u31LJILZlN — FIFA Club World Cup 🇦🇪🏆 (@ClubWorldCups) December 19, 2016

Rekorderji so Madridčani

Rekorderji tega tekmovanja so nogometaši Real Madrida, ki so zmagali štirikrat, tudi lani. S tremi naslovi klubskega svetovnega prvaka sledi Barcelona, dvakrat pa je bil najboljši brazilski Corinthians. Po en naslov so osvojili brazilska Sao Paulo in Internacional, Milan, Manchester United, milanski Inter, münchenski Bayern in zdaj še Liverpool.

