Arsenal brez možnosti proti prvakom

V 17. krogu premier lige je branilec naslova Manchester City v derbiju kroga s 3:0 slavil na gostovanju v Londonu pri neprepričljivem Arsenalu, ki v tej sezoni ne najde prave forme. Tottenham je z golom Jana Vertonghna v 91. minuti tekme prišel do zmage pri Wolverhamptonu, Jose Mourinho pa je v trenerskem obračunu tako ugnal rojaka Nuna Espirita Santo , nekdanega vratarja, s katerim je sodeloval pri Portu in z njim pred 15 leti osvojil tudi ligo prvakov. Manchester United je remiziral z Evertonom (1:1).

Nogometaši Liverpoola so v tej sezoni razred zase na Otoku. V soboto so doma z 2:0 premagali zadnjeuvrščeni Watford, ki ga je prejšnji teden prevzel Nigel Pearson, in povečali prednost pred drugouvrščenim Leicester Cityjem, ki je po novem zadetku najboljšega strelca prvenstva Jamieja Vardyja doma remiziral z Norwichem (1:1). Liverpool ni izgubil doma v prvenstvu že 47 tekem zapored, rdeči pa so prednost pred najbližjim zasledovalcem Leicester Cityjem, ki je po osmih zaporednih zmagah remiziral s tekmecem (Norwich City), povišali na 10 točk.

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Lestvica: