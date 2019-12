Kot bi te zadel vlak: Japonec ''zaspal", še preden je udaril ob tla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski boksar Daniel Dubois ostaja neporažen. V Copper Box Areni v Londonu je v drugi rundi nokavtiral Japonca Kjotara Fudžimota in počasi napovedal boj tudi najboljšim borcem težke kategorije. Japonec je po izjemno čistem udarcu, ki mu je nemudoma spodrezal noge, potreboval tudi zdravniško pomoč, a na koncu je bilo z njim vse v redu.

"Zadel sem sladek udarec, ki je pomenil lahko noč," je po novi, že 14. profesionalni zmagi dejal 22-letni boksar. Kar 13 jih vknjižil predčasno, eno pa je dobil po sodniški odločitvi. "Po nekaj udarcih sem videl, da mu moram pustiti, da pride bližje. Vedel sem, da imam moč, da zadevo hitro končam. Niti za trenutek nisem podvomil o sebi in svojem načrtu," je še dodal in Japoncu prizadejal šele drugi poraz v njegovi karieri.

Daniel Dubois je na svojem 14. dvoboju prišel še do 14. zmage in ubranil mednarodni naslov težke kategorije po verziji WBO in prehodni naslov po različici WBC, kjer od leta 2015 kraljuje Deontay Wilder. Foto: Reuters

DDD se počasi, a vztrajno dviguje po lestvici najboljših težkašev na svetu in če bo tako nadaljeval, bo lahko kmalu izzval tudi borce, ki slišijo na ime Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua, a še prej ga čaka še kakšna zrelostna stopnička. Kot njegove morebitne naslednje tekmece omenjajo rojake Joeja Joycea, Dericka Chisoro in Dilliana Whyta.

Preberite še: